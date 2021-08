Người phụ nữ Hà Nội cầm đầu đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

Dân trí Biết các cá nhân cần giấy khám sức khỏe để đủ điều kiện tham gia học và dự thi, xin cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, Vũ Thị Chiến nhận làm giả hồ sơ khám sức khỏe cho khách hàng có nhu cầu.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe của một số bệnh viện và phòng khám bệnh trên địa bàn Hà Nội về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Các bị can bị truy tố gồm: Vũ Thị Chiến (tức "Xuyến", SN 1972), Nguyễn Kim Phượng (SN 1982), Trần Đông Bình (SN 1961), cùng trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Thị Hương (SN 1990, trú tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội); Lại Phú Lộc (SN 1971, trú tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy); Nguyễn Thị Hồng (SN 1982, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Phạm Thị Thắm (SN 1968, trú tại phường Điện Biên Phủ, Ba Đình); Nguyễn Văn Thi (SN 1968, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn).

Theo cáo trạng, ngày 12/10/2020, tại khu vực Ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội), tổ công tác Phòng An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội phát hiện Vũ Thị Chiến đang giao giấy tờ, tài liệu cho Nguyễn Thị Hương.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác thu giữ 115 bộ hồ sơ giấy khám sức khỏe đã có kết luận của bác sĩ và ký đóng dấu Bệnh viện Đa khoa Thăng Long. Trong đó, 15 bộ hồ sơ giấy khám sức khỏe cho người xin cấp đổi bằng lái xe đã dán ảnh và ghi đầy đủ thông tin; 100 bộ chưa có ảnh và thông tin người khám.

Xác minh tại Bệnh viện Đa khoa Thăng Long, cơ quan điều tra xác định, 15 người có tên trên 15 giấy khám sức khỏe kèm phiếu xét nghiệm bị thu giữ đều không tham gia khám chữa bệnh tại bệnh viện này. Toàn bộ 115 giấy khám sức khỏe, 115 phiếu xét nghiệm đã có kết luận của bác sĩ và ký đóng dấu Bệnh viện Đa khoa Thăng Long là giả.

Khám xét chỗ ở của Vũ Thị Chiến tại phường Yên Phụ, cơ quan điều tra thu giữ thêm 128 giấy khám sức khỏe của lái xe chưa ghi nội dung, đã được đóng dấu Bệnh viện Đa khoa Thăng Long, một con dấu của Bệnh viện Đa khoa Thăng Long, các giấy khám sức khỏe, máy tính, máy in và một số đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận, con dấu tròn và 128 giấy khám sức khỏe chưa ghi nội dung, đã có kết luận của bác sỹ và ký đóng dấu Bệnh viện Đa khoa Thăng Long là giả.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Chiến khai nhận, từ đầu năm 2019, biết các cá nhân cần giấy khám sức khỏe để đủ điều kiện tham gia học và dự thi, xin cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe các loại, Chiến đã nhận làm giả hồ sơ khám sức khỏe cho khách hàng có nhu cầu.

Qua mạng internet, Chiến đặt mua các con dấu tròn, dấu chức danh của các bác sĩ thuộc một số bệnh viện và phòng khám bệnh trên địa bàn Hà Nội. Chiến yêu cầu khách hàng cung cấp ảnh, bản chụp chứng minh nhân dân. Sau đó, Chiến đóng dấu chữ ký hoặc tự ký tên các bác sĩ chuyên khoa vào nội dung khám, kết luận đủ sức khỏe và đóng dấu tròn của các bệnh viện hoặc phòng khám bệnh rồi chuyển lại cho khách hàng.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, Chiến là đối tượng chủ mưu làm giả các con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tháng 12/2019, Chiến đã mua các con dấu tròn và các dấu tên, dấu chức danh bác sĩ đặt trên mạng xã hội để làm giả nhiều giấy chứng nhận sức khỏe và phiếu xét nghiệm của khách đăng ký thi lái xe mô tô và ô tô rồi bán cho khách mua với giá trung bình 30.000 đồng một bộ gồm 2 giấy tờ giả trên.

Chiến đã tự làm giấy chứng nhận sức khỏe giả, phiếu xét nghiệm giả hoặc thuê Nguyễn Kim Phượng đánh máy thông tin vào phiếu xét nghiệm giả rồi tự đóng dấu tròn, dấu chức danh bác sĩ vào các giấy tờ trên. Sau đó, Chiến thuê Trần Đông Bình vận chuyển các giấy tờ giả trên giao cho các khách mua.

Các khách mua giấy chứng nhận sức khỏe và phiếu xét nghiệm giả của Vũ Thị Chiến gồm: Nguyễn Thị Hương, Phạm Thị Thắm, Lại Phú Lộc và một số đối tượng khác. Tổng cộng, Chiến đã làm giả một con dấu, 332 giấy khám sức khỏe và 168 phiếu xét nghiệm để bán, thu lời bất chính.

Phúc Lâm