Khởi tố 2 người bán giấy khám sức khỏe giả

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lợi dụng nhu cầu người lao động cần giấy khám sức khỏe để xin việc, một số đối tượng đã đăng tải nhiều bài viết nhận làm giấy khám sức khỏe của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với chi phí rẻ, tiết kiệm thời gian không cần đến khám trực tiếp.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 2 người có hành vi bán giấy khám sức khỏe giả. Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi họ về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Giấy khám sức khỏe giả được giao bán trên mạng xã hội (Ảnh : Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, ngày 25/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Uông Bí kiểm tra, phát hiện trong túi xách của N.C.T. (32 tuổi) tại khu vực phường Yên Thanh, TP Uông Bí, có một số giấy khám sức khỏe có hình dấu đỏ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, N.C.T. khai nhận đây là các giấy khám sức khỏe giả, không phải giấy khám do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cung cấp.

Khi nhận thấy trên mạng xã hội nhiều người có nhu cầu cần tìm việc làm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, N.C.T. đã cùng với người thân là N.V.T. (27 tuổi) đặt mua giấy khám sức khỏe giả của một người không quen biết trên mạng, sau đó rao bán lại để kiếm lời.

Ngày 25/4, khi đang giao cho khách, N.C.T. bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Hành vi của N.C.T và N.V.T làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự, có thể phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 7 năm.