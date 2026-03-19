Đề nghị truy tố 3 cựu cán bộ ở TPHCM trong vụ thất thoát nhà đất công

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Trần Tấn Ba (cựu Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận Tân Bình cũ), Phạm Quang Thiều (cựu công chức Địa chính, Xây dựng phường 5, quận Tân Bình cũ) và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình cũ) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nhà đất công tại địa chỉ 318/82 đường Phạm Văn Hai (khoanh đỏ) liên quan tới vụ án (Ảnh: P.T.).

Theo kết luận điều tra, nhà đất tại địa chỉ 318/82 đường Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình cũ) thuộc sở hữu và quản lý của UBND TPHCM.

Trong giai đoạn 1994-2004, Phòng Quản lý đô thị và Công ty Dịch vụ Công ích quận Tân Bình thực hiện chức năng quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, phối hợp với UBND phường 5 kiểm tra thực tế căn nhà 318/82. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Kim T. sử dụng căn nhà trái phép nên tham mưu UBND quận Tân Bình ban hành quyết định thu hồi.

Tuy nhiên, quyết định thu hồi không được thi hành. Cơ quan điều tra xác định đây là nguyên nhân khiến đến năm 2018, Nguyễn Thái Học (bị cáo trong giai đoạn 1 của vụ án) dùng thủ đoạn, cấu kết với 7 cựu cán bộ quận Tân Bình (cũ) hợp thức hóa căn nhà trên cho tư nhân và được cấp sổ hồng đứng tên Nguyễn Thái Học.

Hậu quả, 7 cựu cán bộ quận Tân Bình trong giai đoạn 1 của vụ án, do sai phạm trong việc cấp sổ hồng cho Nguyễn Thái Học, đã bị tuyên phạt mức án từ 3 năm đến 10 năm 6 tháng tù.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Phạm Quang Thiều đã không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Đối với bị can Trần Tấn Ba, với vai trò Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận Tân Bình (nghỉ hưu từ tháng 2/2011, trước thời điểm căn nhà công bị sang tên cho tư nhân năm 2018), chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, ông Ba đã ký văn bản đề xuất UBND quận Tân Bình thu hồi căn nhà nêu trên.