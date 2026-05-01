Công an Hà Nội truy tìm cô gái 17 tuổi liên quan vụ gây rối ở Ô Chợ Dừa

Ngày 1/5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 27/12/2025 tại khu vực trước số 33 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định N.L.T.L., 17 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Hoàn Kiếm, chỗ ở hiện nay tại phường Hồng Hà, có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra chưa xác định được nơi ở của người này.

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra thông báo truy tìm N.L.T.L..

Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0983.881.982, công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết theo quy định.