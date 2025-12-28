Dự án liên quan Công ty AIC ở Cà Mau dính những vi phạm nào?

Như Dân trí đã đưa tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Linh Nhung (43 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang), nhân viên của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh này, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố 6 người, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) và Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC); đồng thời có quyết định truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà do đã bỏ trốn.

Vụ án này liên quan đến dự án 3 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ thực hiện từ năm 2017. Trước đó tháng 4/2024, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũ đã có kết luận thanh tra đột xuất dự án này và chỉ ra nhiều vi phạm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Ảnh: AIC).

Công ty AIC trúng thầu hơn 39 tỷ đồng

Theo kết luận thanh tra, dự án 3 trạm quan trắc nước mặt tự động có tổng mức đầu tư hơn 50,7 tỷ đồng, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau) làm chủ đầu tư.

Năm 2017, dự án được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp thuận chủ trương đầu tư khi chưa có quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường của địa phương là chưa phù hợp quy định.

Trong công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, việc khảo sát lập dự án chưa phù hợp với tình hình thực tế và thiếu tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Đơn vị được chỉ định thầu gói thầu khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần xây dựng nhà trạm không có chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia hoạt động khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng là sai quy định.

Với dự án này, Công ty AIC trúng thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 04) với giá trị hơn 39 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, đối với nhật ký thi công, Công ty AIC và đơn vị tư vấn giám sát ghi nhật ký với nội dung mang tính chung chung “thi công lắp đặt thiết bị”, không thể hiện chi tiết diễn biến việc lắp đặt từng loại thiết bị, không ghi nội dung các công việc lắp đặt thiết bị hàng ngày; không thể hiện số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trong hợp đồng,… là chưa đảm bảo theo quy định.

Đối với hồ sơ quản lý chất lượng thiết bị, tờ khai hàng hóa nhập khẩu của Công ty AIC không thể hiện giá trị của từng loại hàng hóa, thiết bị; một số hàng hóa, thiết bị được công ty mua qua trung gian không có hợp đồng mua bán từ chủ sở hữu, nhà sản xuất.

Qua kiểm tra, giá thiết bị cung cấp theo hợp đồng giữa chủ đầu tư với Công ty AIC đối với 25/70 thiết bị là hơn 31,2 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế nhập khẩu của 25 thiết bị khoảng 25,5 tỷ đồng, chênh lệch số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.

Hiện trạng thiết bị của gói thầu số 04 đối với những phần có thể nhìn thấy qua kiểm tra cho thấy Công ty AIC cung cấp, lắp đặt một số thiết bị sai so với hợp đồng như: Hàng hoá không rõ nhãn mác, xuất xứ; khác số serial máy; khác xuất xứ với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Một trạm quan trắc ở Bạc Liêu cũ (Ảnh minh họa: CTV).

Có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí ngân sách hàng chục tỷ đồng

Cơ quan Thanh tra xác định, việc tổ chức, triển khai thực hiện gói thầu số 04 có nhiều thiếu sót, vi phạm.

Điển hình như đơn vị tư vấn giám sát sử dụng con dấu chữ ký để đóng trước vào trang nhật ký thi công, có dấu hiệu hợp thức hóa hồ sơ để Công ty AIC nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành; thiếu trách nhiệm trong công tác giám sát, nghiệm thu khối lượng dẫn đến Công ty AIC cung cấp, lắp đặt một số thiết bị không đúng với hồ sơ đề xuất tài chính, hợp đồng là sai quy định.

Có 3 thiết bị đã hư hỏng với số tiền gần 3 tỷ đồng, 19 thiết bị chưa sử dụng với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng, có dấu hiệu gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận thanh tra, dự án đã nghiệm thu hoàn thành từ tháng 5/2020 cho đến thời điểm thanh tra (hơn 3 năm) đã hư hỏng nhiều thiết bị, không đưa vào vận hành được, tính khả thi của dự án không đạt so với mục tiêu ban đầu, không mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội,…

Những nội dung sai phạm nêu trên có dấu hiệu làm trái các quy định Nhà nước trong công tác quản lý, thực hiện đầu tư đối với dự án 3 trạm quan trắc. Thanh tra cũng chỉ rõ trách nhiệm chính là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ những sai phạm này, thanh tra cũng chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị: tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thẩm định giá thiết bị, tư vấn giám sát, Công ty AIC cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện dự án, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước trên 43 tỷ đồng.