Cựu cán bộ xây dựng tiếp tay sai phạm ở TPHCM

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 21/1, TAND TPHCM tuyên án đối với 11 bị cáo liên quan đến các sai phạm xảy ra tại hai công trình xây dựng trên địa bàn quận Phú Nhuận cũ (TPHCM).

Theo bản án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Khánh Cương (44 tuổi), Nguyễn Ngọc Lâm (45 tuổi) và Nguyễn Quốc Sơn (48 tuổi) cùng mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Lý Kông Thái (41 tuổi), Nguyễn Danh Công (39 tuổi) và Huỳnh Văn Tâm (60 tuổi), đều là cựu cán bộ Công an TPHCM, bị tuyên phạt mỗi người 2 năm tù; bị cáo Đỗ Duy Minh Trung (45 tuổi, cựu cán bộ Sở Xây dựng TPHCM) bị phạt 30 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù giam về một trong các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Sửa chữa và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ các sai phạm tại công trình tòa nhà văn phòng Nam Kim Tower, số 135 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận cũ. Để đủ điều kiện xin cấp giấy phép xây dựng, bị cáo Lê Khánh Cương đã câu kết với Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Quốc Sơn làm giả giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Mặc dù hồ sơ thiết kế phòng cháy, chữa cháy đã bị cơ quan chức năng từ chối do không bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ, các bị cáo vẫn sử dụng tài liệu giả nộp cho Sở Xây dựng nhằm lừa dối cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong quá trình thi công công trình tại số 135 Phan Đăng Lưu, khi xảy ra sự cố sụt lún, nứt mặt đường Phùng Văn Cung, bị cáo Đỗ Duy Minh Trung đã nhận 100 triệu đồng và 2.000 USD từ Lê Khánh Cương. Đổi lại, Trung hướng dẫn đơn vị thi công lập hồ sơ đối phó, không báo cáo trung thực về các vi phạm, qua đó giúp công trình không bị đình chỉ thi công.

Các cựu cán bộ công an gồm: Lý Kông Thái, Nguyễn Danh Công và Huỳnh Văn Tâm bị cáo buộc dù biết công trình tồn tại nhiều thiếu sót nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy, vẫn ký biên bản nghiệm thu đạt yêu cầu, tạo điều kiện cho chủ đầu tư đưa công trình vào sử dụng.

Ngoài ra, liên quan đến công trình trên đường Huỳnh Văn Bánh, bị cáo Nguyễn Trung Cang (kiến trúc sư) và Đặng Quốc Dũng (bác sĩ) đã đưa hối lộ cho hai cán bộ Sở Xây dựng là Trần Quốc Thắng và Đinh Hoàng Thiệp.

Hai cán bộ Sở Xây dựng đã nhận hối lộ (Thắng nhận 50 triệu đồng; Thiệp nhận 10 triệu đồng, sau đó tiếp tục nhận thêm 60 triệu đồng để chia đôi với Thắng) để thực hiện các hành vi sai phạm nhằm giúp chủ đầu tư tăng diện tích xây dựng trái phép sau khi công trình đã hoàn công.

TAND TPHCM tuyên phạt Trần Quốc Thắng 10 năm 6 tháng về tội Nhận hối lộ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đinh Hoàng Thiệp lĩnh 7 năm tù về tội Nhận hối lộ; Nguyễn Trung Cang lĩnh 5 năm tù về tội Đưa hối lộ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đặng Quốc Dũng lĩnh 3 năm tù treo về tội Đưa hối lộ.