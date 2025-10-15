Đề nghị tăng hình phạt với bác sĩ hiếp dâm thai phụ ở Đồng Nai

TAND Khu vực 7 (Đồng Nai) vừa nhận được đơn kháng cáo của bị hại trong vụ án Hiếp dâm do bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, bác sĩ) thực hiện.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND Khu vực 7 tuyên phạt bị cáo Chiến 2 năm 8 tháng tù về tội Hiếp dâm, bồi thường cho bị hại 54,2 triệu đồng.

Ngoài mức án trên, Chiến còn bị cấm hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản trong vòng 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Sau phán quyết trên, chị P.T.H. (31 tuổi, bị hại) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Hình ảnh cánh tay của bị hại sau khi sự việc xảy ra (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phía bị hại đề nghị tòa phúc thẩm tăng hình phạt và mức bồi thường với Nguyễn Văn Chiến, đồng thời kéo dài thời gian cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh lên 5 năm.

Theo hồ sơ vụ án, Chiến là bác sĩ khoa sản của một bệnh viện tại Đồng Nai và có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Chiều 28/12/2024, nghi có thai, chị P.T.H. đến Phòng khám sản phụ khoa bác sĩ Chiến (do bị cáo làm chủ) để thăm khám.

Tại đây, chị H. được Chiến khám và kết luận có thai 4-5 tuần tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, người phụ nữ này muốn đình chỉ thai. Tiếp đó, Chiến đưa cho chị H. một viên thuốc (chưa rõ loại) để người phụ nữ này uống và hẹn thứ 2 hoặc thứ 3 tuần sau đến để đình chỉ thai.

Sáng 29/12/2024, Chiến gọi cho chị H. hẹn đến phòng khám. Tại đây, bị cáo Chiến yêu cầu thai phụ dùng thuốc để đình chỉ thai. Tiếp đó, Chiến bất ngờ dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của thai phụ.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. lập tức rời khỏi phòng khám, lấy xe về nhà rồi đến cơ quan công an trình báo hành vi xâm hại tình dục của Chiến.