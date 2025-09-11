Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án

Sau một ngày làm việc, chiều 11/9, TAND khu vực 7 (Đồng Nai) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, bác sĩ) 2 năm 8 tháng tù về tội Hiếp dâm.

Phiên tòa được xét xử kín nhằm đảm bảo các quyền về nhân thân cho bị hại.

Theo cáo trạng, Chiến là bác sĩ khoa sản của một bệnh viện tại Đồng Nai và có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Cánh tay bị hại được chụp sau khi vụ án xảy ra (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chiều 28/12/2024, nghi có thai, chị P.T.H. (31 tuổi) đến Phòng khám sản phụ khoa bác sĩ Chiến do bị cáo Chiến làm chủ, để khám.

Tại đây, chị H. được Chiến khám và kết luận có thai 4-5 tuần tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, người phụ nữ này muốn đình chỉ thai. Tiếp đó, Chiến đưa chị H. một viên thuốc (không rõ loại) để người phụ nữ này uống và hẹn thứ 2 hoặc thứ 3 tuần sau đến để đình chỉ thai.

Sáng 29/12/2024, Chiến gọi cho chị H. hẹn đến phòng khám. Tại đây, bị cáo Chiến yêu cầu thai phụ dùng thuốc để đình chỉ thai. Tiếp đó, Chiến bất ngờ dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của thai phụ.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. lập tức rời khỏi phòng khám, lấy xe về nhà rồi đến cơ quan công an trình báo hành vi xâm hại tình dục của Chiến.