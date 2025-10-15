Tống Đông Khuê phải trả gần 44 tỷ đồng cho người yêu cũ

TAND TPHCM vừa công bố bản án phúc thẩm vụ kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là bà Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi) và bị đơn là ông Tống Đông Khuê (26 tuổi).

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm, bác kháng cáo của bị đơn, tuyên buộc ông Khuê phải trả lại cho bà Nhi số tiền gần 44 tỷ đồng.

Tống Đông Khuê phải trả tiền cho người yêu cũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, bà Nhi và ông Khuê nảy sinh tình cảm và đã tổ chức lễ đính hôn.

Khi yêu nhau, từ năm 2020 đến năm 2022, nguyên đơn nhiều lần chuyển tiền cho bị đơn, tổng cộng 106,8 tỷ đồng. Sau đó, ông Khuê trả 46,1 tỷ đồng. Bà Nhi nhiều lần yêu cầu, nhưng người yêu cũ không trả thêm, nên khởi kiện với yêu cầu trả lại 43,9 tỷ đồng.

Cuối tháng 2, TAND TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ) xét xử sơ thẩm. Tại tòa, luật sư của bà Nhi cho rằng, nguyên đơn và bị đơn chưa đăng ký kết hôn nên số tiền thân chủ của mình chuyển cho ông Khuê không phải là tài sản chung, không có chứng cứ, tài liệu thể hiện giữa 2 người này có quan hệ làm ăn. Từ đó, luật sư bảo vệ cho người phụ nữ này đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Ngược lại, phía bị đơn cho rằng, giữa ông Khuê và bà Nhi đã tổ chức lễ đính hôn, sinh sống như vợ chồng, nguyên đơn khởi kiện, nhưng không có hợp đồng vay, không có thời hạn, lãi suất.

Bên cạnh đó, bị đơn cho rằng bà Nhi yêu cầu ông Khuê chuyển 53,7 tỷ đồng để mua nhiều xe sang, như: Mercedes-Maybach, Rolls-Royce, Ferrari… Vì vậy, phía bị đơn đề nghị HĐXX bác toàn bộ đơn khởi kiện của bà Nhi.

Được tòa xác định là người làm chứng trong vụ án này, ông Phan Công Khanh (hồ sơ thể hiện các đương sự có mua 2 chiếc xe của ông Khanh) khai quen biết ông Khuê từ năm 2021, số tiền và những lần giao dịch do bị đơn chuyển khoản cho ông Khanh là tiền mua xe. Đồng thời, người này nói không biết bà Nhi và không liên quan tới tranh chấp giữa 2 người nên không có ý kiến.

Theo HĐXX, ông Khuê cho rằng, nội dung chuyển khoản không thể hiện việc vay tiền, nhưng không chứng minh được việc bà Nhi tặng bị đơn 60,7 tỷ đồng. Đồng thời, tòa xác định 2 người này chưa đăng ký kết hôn, nên không phát sinh quyền, nghĩa vụ vợ chồng, các giao dịch không nhằm phục vụ nhu cầu vợ chồng.

Ông Khuê cho rằng, nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của bà Nhi, nhưng không đưa ra được chứng cứ chuyển khoản theo yêu cầu của nguyên đơn.

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhi, buộc ông Khuê phải trả cho nguyên đơn số tiền gần 44 tỷ đồng.

Không chấp nhận phán quyết trên, bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử theo hướng bác đơn khởi kiện của nguyên đơn, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Cuối tháng 9 vừa qua, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm và xác định nguyên đơn có quyền yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã chuyển khoản.

Ông Khuê kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm, nhưng không cung cấp được chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ án. Tòa phúc thẩm đánh giá cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích các bên, xét xử phù hợp với quy định pháp luật, tuyên buộc ông Khuê phải trả lại cho bà Nhi số tiền gần 44 tỷ đồng.

Tòa phúc thẩm tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp, tạm thời cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ. Về án phí, ông Khuê phải nộp hơn 151 triệu đồng.