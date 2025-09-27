Đề nghị phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng 28-30 năm tù

Ngày 27/9, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) cùng đồng phạm về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Mở đầu phiên tòa hôm nay, đại diện Viện KSND TPHCM phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Bà Lê Thúy Hằng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo VKS, trong những năm qua, giá vàng trong nước và thế giới có chênh lệch lớn, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm để bình ổn giá vàng.

Đại diện cơ quan công tố cho rằng, vụ án này là điển hình về vi phạm trong kinh doanh vàng. Ngoài xử lý, răn đe các bị cáo, còn để các tổ chức, cá nhân đang tham gia thị trường vàng phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Các bị cáo đều là những người có đủ nhận thức pháp luật, có trình độ xã hội; một số bị cáo giữ chức vụ quản lý, kinh doanh vàng, nhưng vì động cơ vụ lợi mà thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu hình phạt cao nhất.

Các bị cáo đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo, giúp sức cho bị cáo Hằng nên chịu trách nhiệm theo từng vai trò.

Theo VKS, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết nhanh chóng vụ án, tích cực nộp tiền khắc phục hậu quả.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 18-19 năm tù về tội Tham ô tài sản và 10-11 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải thi hành là 28-30 năm tù.

Những đồng phạm còn lại trong vụ án bị VKS đề nghị mức án 2-18 năm tù.

Theo cáo buộc, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình nâng khống định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng. Trên cơ sở tờ trình này, cấp dưới tiếp tục soạn thảo và hợp thức hoá quy định về định mức hao hụt để đưa vào áp dụng.

Sau đó, bà Hằng phê duyệt tỷ lệ vàng nguyên liệu hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt là 10 tấn, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng. Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo chi nhánh miền Trung lập khống chứng từ mua bán vàng, thể hiện mua giá cao, bán giá thấp, tạo khoản lỗ giả nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, cựu Tổng giám đốc SJC bị cáo buộc đã chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Tại chi nhánh Hải Phòng, SJC còn mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất 11.503 lượng vàng nhẫn SJC.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung và phòng kinh doanh vàng SJC giữ lại một phần vàng bình ổn giá, sau đó bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết.

Với các sai phạm trên, cơ quan tố tụng xác định bà Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng, trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, còn lại 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định.