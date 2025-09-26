Công ty SJC đòi bà Lê Thúy Hằng bồi thường thiệt hại bằng vàng

Sáng 26/9, phiên tòa xét xử bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) và 15 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi.

Quá trình xét xử, HĐXX triệu tập Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách vừa là bị hại, vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trình bày tại tòa, đại diện Công ty SJC đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thuý Hằng cùng đồng phạm bồi thường thiệt hại bằng vàng với số lượng 95,8 lượng vàng từ hành vi nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước...

Bị cáo Lê Thúy Hằng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Công ty SJC cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Hằng cùng đồng phạm liên đới thực hiện nghĩa vụ bồi thường hơn 100 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, công ty này đề nghị HĐXX ghi nhận trong bản án về việc giao 8 bất động sản; 429,55 lượng vàng, 28 tỷ đồng mà các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả để doanh nghiệp này phối hợp với Thi hành án dân sự TPHCM xử lý tài sản, khắc phục hậu quả vụ án.

Về hình sự, đại diện SJC cho biết, quá trình điều tra đã có đơn đề nghị giảm nhẹ cho bà Hằng cùng đồng phạm và đã được ghi nhận trong cáo trạng nên tại tòa không có ý kiến thêm.

Trong phần xét hỏi, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Bị cáo Hằng cho rằng bản thân phạm tội vì muốn cải thiện đời sống cho cấp dưới. Đồng thời, cựu Tổng giám đốc SJC xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho tất cả đồng phạm trong vụ án.

Đồng thời, bà Hằng xin HĐXX tạo điều kiện, để ủy quyền cho người thân bán một số tài sản nhằm khắc phục tối đa hậu quả của vụ án.

Ngày mai (27/9), đại diện Viện KSND TPHCM sẽ luận tội đối với bà Hằng cùng các đồng phạm.

Cựu Tổng giám đốc SJC bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là 95,8 tỷ đồng.