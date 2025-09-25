Cựu Tổng giám đốc SJC thừa nhận sai phạm, xin khắc phục hậu quả

Chiều 25/9, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) cùng đồng phạm về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Thúy Hằng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo cáo buộc, bị cáo Hằng chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình nâng khống định mức hao hụt trong việc gia công vàng miếng. Chỉ đạo cấp dưới dựa trên tờ trình khống này để soạn thảo, hợp thức ban hành quy định về định mức hao hụt, áp dụng vào quá trình gia công.

Tiếp đó, bị cáo Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt là 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng. Bị cáo Hằng còn chỉ đạo chi nhánh miền Trung lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, để chiếm đoạt tiền.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, bà Lê Thúy Hằng chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. SJC chi nhánh Hải Phòng đã mua vàng nguyên liệu bên ngoài đưa vào sản xuất 11.503 lượng vàng nhẫn SJC.

Sau cùng bị cáo Hằng chỉ đạo chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung, và phòng kinh doanh vàng SJC dành một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết.

Với những sai phạm trên, bà Hằng bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là 95,8 tỷ đồng.

Tại tòa, bà Hằng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và các bị cáo khác làm theo chỉ đạo của mình. Nữ bị cáo cho rằng, lúc làm Tổng giám đốc SJC thì doanh nghiệp này đang khó khăn, bà đã đưa công ty phát triển đi lên, nâng cao đời sống cho nhân viên.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Khi được hỏi về động cơ, mục đích chiếm hưởng, bị cáo Hằng khai muốn lo cho nhân viên SJC có đời sống tốt hơn.

Chủ tọa ngắt lời bị cáo Hằng, hỏi: “Bị cáo có biết mình được hưởng lợi bao nhiêu phần trăm trong tổng số tiền bị thiệt hại trong vụ án không, mà nói lo cho anh em?”. Nghe vậy, cựu Tổng giám đốc SJC nói xin nhận lỗi về hành vi sai phạm.

Tiếp đó, bà Hằng khai quá trình điều tra đã khắc phục 20 tỷ đồng. Đồng thời, nữ bị cáo liệt kê một số bất động sản tại TP Đà Nẵng, TPHCM, mong HĐXX tạo điều kiện để ủy quyền cho người nhà bán, lấy tiền khắc phục tối đa thiệt hại trong vụ án.

Về vấn đề này, HĐXX thông báo đã có lệnh kê biên thêm 2 tài sản chung của vợ chồng bị cáo Hằng để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án nên sẽ không đồng ý cho bị cáo ủy quyền để bán.

Các bị cáo còn lại trong vụ án đều thừa nhận hành vi sai phạm, trái quy định pháp luật, và đã nộp lại số tiền được hưởng lợi bất chính.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.