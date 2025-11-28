Đánh vỡ đầu tổ trưởng an ninh cơ sở vì bị nhắc đội mũ bảo hiểm

Sáng 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ (SN 1994, trú tại thôn Nam Mỹ, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, tối 3/10, Vũ điều khiển xe máy trên đường làng ở thôn Dư Nại (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát hiện sự việc trong quá trình tuần tra, Tổ An ninh cơ sở thôn Dư Nại chiếu đèn kiểm tra, nhắc nhở. Cho rằng mình "bị soi mói", Vũ tỏ thái độ khó chịu, lớn tiếng cãi vã.

Do trước đó đã uống rượu, Vũ càng bức xúc và mất kiểm soát hành vi. Trong lúc tranh cãi, đối tượng lao tới đánh mạnh 2-3 phát vào vùng đầu ông Trần Đình Đông, Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở thôn Dư Nại.

Cú đánh khiến ông Đông gục ngã, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu, vỡ xương, tỷ lệ thương tật 36%.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện các biện pháp tố tụng và tống đạt lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Doãn Vũ tại Công an xã Xuân Lộc.