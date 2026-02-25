Đánh quản lý quán nhậu, tìm cách giật súng của công an rồi bỏ chạy

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã vận động đầu thú thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Đỗ Thanh Tùng (SN 1987, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Khoảng 2h ngày 3/7/2024, anh N.T.C. (SN 1999, trú tại xã Hòa Tiến, Đà Nẵng), quản lý một quán nhậu tại đường Trần Văn Trứ (phường Bình Thuận, quận Hải Châu cũ, nay là phường Hòa Cường, Đà Nẵng), thấy bàn số B7 có 5 khách đang ngồi nên cầm ly bia đến mời.

Đối tượng Đỗ Thanh Tùng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại đây, Tùng bất ngờ dùng ly bia thủy tinh đánh mạnh vào vùng trán anh C. gây vết thương dài khoảng 5cm, phải khâu 10 mũi. Sau khi bị đánh, anh C. chạy ra ngoài và đến Công an phường Bình Thuận trình báo sự việc.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Bình Thuận phân công lực lượng xuống hiện trường, mời các bên liên quan về làm việc. Tuy nhiên, khi cán bộ công an yêu cầu Tùng chấp hành, đối tượng không những không hợp tác mà còn có lời lẽ chửi bới, thách thức, có hành vi chống đối quyết liệt.

Đáng chú ý, Tùng dùng tay đánh và giật súng của một cán bộ công an nhưng không thành. Bạn của Tùng là Nguyễn Văn Năm (SN 1993, trú tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lao vào xô đẩy, dùng chân đạp cán bộ đang làm nhiệm vụ và tìm cách giật súng.

Cùng lúc, đối tượng Phạm Tấn Thành (SN 1991, trú tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đi xe máy chở Tùng bỏ chạy. Khi bị ngăn chặn, Thành còn tông thẳng vào cán bộ công an rồi tăng ga tẩu thoát.

Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã nổ súng chỉ thiên, yêu cầu chấp hành nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục chống đối.

Ngày 10/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Văn Năm và Phạm Tấn Thành về các tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Năm và Phạm Tấn Thành để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Kết quả, Nguyễn Văn Năm bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Phạm Tấn Thành bị tuyên phạt 4 năm tù. Riêng Đỗ Thanh Tùng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17/10/2024, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Tùng.

Sau thời gian lẩn trốn, trước sự kiên trì vận động của lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 25/2, Đỗ Thanh Tùng đã ra đầu thú.