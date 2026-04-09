Đánh hàng xóm chấn thương não vì mâu thuẫn thả rông chó

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Đới Sĩ Thanh (37 tuổi), Tống Thị Hương (44 tuổi), Phú Thanh Hải (50 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng; đồng thời khởi tố Nguyễn Hữu Toàn (55 tuổi) về cùng tội danh, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh Đ.X.T. và hàng xóm là chị L. liên quan việc thả rông chó không rọ mõm, dẫn tới nhiều lần cãi vã. Do bức xúc, chị L. nhờ Hương tìm người đến “dằn mặt” anh T.. Hương sau đó rủ thêm Thanh, Hải và Toàn cùng tham gia.

Chiều 15/3, nhóm này kéo đến nhà anh T. tại tổ 22, cụm Thượng Thanh, phường Việt Hưng. Một số đối tượng đứng ngoài thị uy, còn Hương, Hải và Thanh vào nói chuyện rồi nhanh chóng chuyển sang hành hung. Cơ quan điều tra xác định Hương tát vào mặt anh T., sau đó cùng đồng bọn dùng tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu và cơ thể nạn nhân.

Bị can Phú Thanh Hải (Ảnh: ANTĐ).

Trong lúc giằng co, anh T. cùng xe máy bị đẩy ngã ra khu vực trước cửa nhà. Nhóm đối tượng tiếp tục đá nhiều lần vào đầu, mặt nạn nhân. Khi anh T. chạy vào trong nhà, vẫn bị đuổi theo hành hung. Đáng chú ý, Hải còn cầm xẻng ở khu vực cửa nhà để đe dọa, chửi bới nạn nhân.

Ngày 16/3, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận trình báo của anh T.. Kết quả xác minh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho thấy nạn nhân bị chấn thương não, chấn thương phần mềm và vùng hàm mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng phối hợp VKSND khu vực 5 khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền. Đến ngày 26/3, lực lượng chức năng làm rõ 5 đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra cũng xác định một số đối tượng đã xóa tin nhắn liên quan; riêng Tống Thị Hương khai đã đập vỡ điện thoại để tiêu hủy chứng cứ. Công an phường Việt Hưng đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.