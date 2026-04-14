Đánh gục nữ quản lý cây xăng để cướp tiền, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh án

Ngày 14/4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khánh (42 tuổi, quê Cần Thơ) 19 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Khánh làm thuê cho Công ty TNHH MTV xăng dầu T.D.. Khánh được bố trí ăn ở, làm việc tại chi nhánh 1 (ấp 5 Lương Bình, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh), do bà N.T.U. quản lý.

Khánh bị tòa tuyên phạt 19 năm tù giam (Ảnh: K.Đ.).

Sáng 18/1/2025, Khánh nhờ bà U. lấy tiền đi chợ. Khi người phụ nữ vào phòng lấy tiền, Khánh nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Ông ta ra khu vực bếp lấy một đoạn sắt rồi giấu sau lưng.

Lúc bà U. mở két sắt lấy 1 triệu đồng đưa cho Khánh, ông ta bất ngờ cầm hung khí đánh vào tay, sau đó liên tiếp đánh vào vùng đầu, mặt, khiến nạn nhân ngã xuống nệm, bất tỉnh.

Gây án xong, Khánh lấy hơn 25 triệu đồng trong két sắt, dùng hơn 11 triệu đồng trả nợ, phần còn lại cất trong người. Khi quay lại cây xăng, thấy bà U. vẫn bất tỉnh, Khánh rút nguồn điện camera nhằm xóa dấu vết rồi rời đi.

Bà U. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, vùng đầu và mặt chảy nhiều máu. Vụ việc được trình báo công an.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định Khánh là nghi phạm nên tiến hành bắt khẩn cấp. Tại cơ quan công an, người đàn ông thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của bị hại. Việc nạn nhân bị thương tích 76%, nhưng không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Khánh 16 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là 19 năm tù. Bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại 325 triệu đồng.