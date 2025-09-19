Nhóm thanh thiếu niên hành hung, cướp tài sản của người đi đường

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng xã Quảng Điền và phường Kim Trà xác minh nhóm thanh thiếu niên có hành vi cướp tài sản, trong đó có một đối tượng năm nay mới 14 tuổi.

Cơ quan chức năng đã triệu tập, làm việc với 7 đối tượng liên quan, gồm L.V.K., T.M.L., L.Q.H. (cùng SN 2008); N.V.T.Đ., L.T.Đ. (cùng SN 2009); N.H.C. (SN 2005) và N.V.N.Q. (SN 2011), đều trú tại phường Kim Trà.

Nhóm đối tượng đánh người, cướp tài sản tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, vào tối 25/8, nhóm đối tượng nêu trên lấy cán cờ bằng ống sắt dài 1,2-1,5m làm hung khí, di chuyển đến khu vực xã Quảng Điền, với mục đích gặp người lạ dọc đường sẽ ra tay hành hung, cướp tài sản.

Đến 23h cùng ngày, nhóm thanh, thiếu niên phát hiện anh H. (SN 2004) đang đi xe máy dọc đường tại khu vực thôn Thủ Lễ Nam, xã Quảng Điền. Các đối tượng đã chặn đường, dùng ống sắt đánh vào người và xe nạn nhân, gây hư hỏng tài sản.

Dù anh H. đã van xin, các đối tượng vẫn không buông tha, còn lục người nạn nhân để tìm tài sản và có ý định chiếm đoạt chiếc xe máy.

Thấy các đối tượng đẩy xe của mình đi, nạn nhân đã tri hô kêu cứu. Cả nhóm tiếp tục quay lại hành hung nam thanh niên, sau đó bỏ đi.

Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.