Đường dây buôn lậu núp bóng Công ty nội thất Khang Minh ở TPHCM

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lo Kok (SN 1972), Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994), Phạm Ngọc Hảo (SN 1985) về tội Buôn lậu.

Đối tượng Lo Kok được xác định cầm đầu đường dây buôn lậu (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện đường dây buôn lậu do đối tượng Lo Kok cầm đầu, núp bóng pháp nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh (Công ty nội thất Khang Minh).

Theo cảnh sát, Lo Kok đã thuê người đứng tên thành lập công ty nêu trên, lợi dụng cơ chế thông thoáng về khai báo hải quan điện tử để nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái vào đầu tháng 9.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Mặc dù trị giá hàng hóa thực tế lên đến nhiều tỷ đồng, các đối tượng khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm giảm số thuế phải nộp, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triển khai nhiều mũi công tác, khám xét tại các container, kho hàng ở TPHCM, Tây Ninh và trụ sở công ty, thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ điều tra.

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra.