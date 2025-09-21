Xử phạt người phụ nữ ở Hà Nội đăng thông tin sai sự thật trên Facebook

Ngày 21/9, Công an phường Sơn Tây, TP Hà Nội, cho biết đơn vị vừa xử phạt bà T.T.T. (người địa phương) 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, ngày 16/9, Công an phường Sơn Tây phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung thiếu chuẩn mực, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng làm rõ chủ tài khoản là bà T..

Công an làm việc với bà T. (Ảnh: A.N.).

Tại trụ sở công an, bà T. thừa nhận đã trực tiếp đăng tải thông tin sai sự thật, mang tính chất xúc phạm lực lượng thi hành công vụ và cam kết nhận thức được hành vi vi phạm.

Ngày 18/9, Công an phường Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà T. theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc tiếp nhận, sử dụng, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.