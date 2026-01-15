Xử phạt thanh niên đăng tin sai sự thật về người chết trên vuông tôm

Ngày 15/1, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cà Mau) vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.Đ. (30 tuổi, trú tại xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã Cái Đôi Vàm.

Lực lượng chức năng triển khai quyết định xử phạt L.Q.Đ. (Ảnh: Công an Cà Mau)

Trước đó ngày 2/1, người dân phát hiện một thi thể nổi trên vuông tôm tại xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau). Vụ việc được người dân trình báo và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Ngày 3/1, L.Q.Đ. sau khi dự đám tang của nạn nhân đã đăng trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật về vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, nội dung Đ. đăng tải hoàn toàn chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Cơ quan chức năng đã mời Đ. đến làm việc để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Đ. đã thừa nhận nội dung thông tin đăng tải do mình tự suy đoán, không có căn cứ.

Với hành vi trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt L.Q.Đ. số tiền 7,5 triệu đồng.