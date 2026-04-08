Đâm hàng xóm vì mâu thuẫn đất đai, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh 12 năm tù

Ngày 8/4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung (43 tuổi, ngụ phường Gò Dầu) 12 năm tù về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, năm 2024, Trung mua một miếng đất có bề rộng 1,5m của ông Đặng Văn Búp tại phường Gò Dầu. Cùng thời điểm, ông Trần Minh Trí và ông Đỗ Văn Tài chung tiền mua phần đất liền kề với bề rộng 6,5m.

Khoảng tháng 4/2025, Trung xin ông Búp và ông Trí cho dựng căn nhà tạm rộng khoảng 4m2 trên phần đất của mình, có lấn sang một phần đất của ông Trí và ông Tài, được hai người này đồng ý.

Sau khi nhà được xây xong, ông Tài phát hiện phần nhà lấn sang đất đã mua nên đến UBND phường Gò Dầu trình báo việc xây dựng không phép. Qua kiểm tra, chính quyền yêu cầu Trung tháo dỡ công trình.

Khoảng 19h30 ngày 5/5/2025, thấy ông Tài chạy xe máy ngang qua, Trung nhớ lại mâu thuẫn nên vào nhà lấy dao dài, sắc nhọn (thuộc vũ khí quân dụng) rồi lái xe máy đuổi theo.

Khi ông Tài về đến nhà tại khu phố Xóm Mới 1 (phường Gò Dầu), Trung đuổi kịp, dùng dao đâm 3 nhát vào người nạn nhân. Dù đã bỏ chạy, ông Tài vẫn bị Trung chém thêm một nhát vào đùi.

Gây án xong, Trung vứt bỏ hung khí, lái xe về nhà. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tích 31%. Theo kết quả giám định, các vết thương nằm ở vùng trọng yếu, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

HĐXX tuyên phạt Trung 11 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.