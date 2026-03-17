Mâu thuẫn tại công trường ở Tây Ninh, người đàn ông bị đâm tử vong

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, đang tạm giữ Đoàn Minh Thuận (39 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Danh Phol (48 tuổi, quê An Giang).

Trước đó, khoảng 23h ngày 16/3, Công an xã Bến Lức (Tây Ninh) nhận tin báo từ Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức về trường hợp một nam bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện, trên người có nhiều thương tích.

Khu vực xảy ra vụ án mạng ở Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Qua điều tra, công an xác định khoảng 20h cùng ngày, ông Danh Phol nhậu cùng Danh Nhì tại phòng trọ ở xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Đến khoảng 22h, ông Phol gọi điện thoại cự cãi với Thuận - người giám sát tại công trường nơi ông này làm việc.

Sau đó, Danh Nhì lái xe máy chở ông Phol đến công trường dự án tại xã Bến Lức để tìm Thuận nói chuyện. Vừa gặp, ông Phol cùng Danh Nhì lao vào đánh khiến Thuận ngã xuống đất.

Lúc này, Thuận lấy dao cắt cây cảnh trên bàn, đâm nhiều nhát vào người ông Phol.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Phol đã tử vong trước khi nhập viện. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.