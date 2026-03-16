Chém đối phương bất tỉnh, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh 12 năm tù

Ngày 16/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Ngự (34 tuổi, ngụ xã Đức Hòa) 12 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều tối 10/12/2024, trong lúc nhốt gà đá, Ngự và Nguyễn Hoàng Ân xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh Nguyễn Phong Sương (chú của Ân) đến can ngăn thì nảy sinh cãi vã với Ngự.

Sau đó, Ngự về nhà lấy dao rồi cùng em vợ đến nhà anh Sương. Tới nơi, Ngự đi bộ vào nói chuyện thì hai bên tiếp tục mâu thuẫn, thách thức chém nhau.

Thấy Ngự và em vợ đến, cha của anh Sương ra khuyên hai người về. Em vợ Ngự đồng ý và đưa dao cho cha anh Sương giữ. Tuy nhiên, trong lúc mọi người nói chuyện, Ngự bất ngờ lấy lại dao rồi đi vào nhà tìm anh Sương.

Thấy vậy, anh Sương cầm xẻng chạy tới đánh vào tay Ngự, gây thương tích nhẹ. Ngự cầm dao chém một nhát vào vùng đầu khiến anh Sương ngã xuống, sau đó chém thêm hai nhát khiến nạn nhân bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu.

Sau khi gây án, Ngự bỏ về nhà. Hôm sau, người này đến công an xã đầu thú. Anh Sương được người nhà đưa đi cấp cứu, thương tích 43%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Ngự 12 năm tù về tội Giết người.