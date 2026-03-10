Đâm chết chủ nợ ở Tây Ninh, nam thanh niên lĩnh 13 năm tù

Ngày 10/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thành Nhân (24 tuổi, quê An Giang) 13 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, mẹ của Nhân nợ ông P.T.N. 700.000 đồng. Tối 25/8/2024, ông N. nhờ chị ruột đến căn nhà tại ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, để lấy tiền.

Lúc này, Nhân có mặt ở nhà cùng mẹ. Thấy người đến đòi tiền, Nhân yêu cầu chủ nợ trực tiếp đến nói rõ khoản tiền.

Nhân lĩnh 13 năm tù về tội Giết người ở Tây Ninh (Ảnh: T.T.).

Sau đó, ông N. đến nhận tiền. Mẹ Nhân chủ động đưa tiền, nhưng Nhân từ trong nhà cầm dao, lớn tiếng hỏi: “Mẹ tôi thiếu tiền gì?” rồi đuổi theo chủ nợ. Ông N. bỏ chạy, một lúc sau cầm dao và chở theo cháu ruột quay lại nơi Nhân đứng.

Khi ông N. dùng dao chém nhưng không trúng, Nhân cầm dao chém vào sườn và ngực nạn nhân, sau đó vật ông này ngã xuống bờ kênh. Ông N. tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, VKS đề nghị mức án 16-18 năm tù đối với bị cáo vì hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác. Nói lời sau cùng, Nhân xin lỗi gia đình bị hại và xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc mẹ.

HĐXX nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tuyên phạt 13 năm tù, thấp hơn mức án Viện Kiểm sát đề nghị. Ngoài ra, tòa buộc Nhân bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.