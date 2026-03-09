Bắt nhiều đối tượng trong vụ giết người tại quán nhậu ở TPHCM

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bắt giữ Lê Anh Tuấn (SN 2004, quê Ninh Bình) cùng nhiều đối tượng khác để điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu ở xã Bình Chánh.

Tuấn bị lực lượng chức năng vận động ra đầu thú khi đang lẩn trốn tại Campuchia (Ảnh: M.H.).

Trước đó, tối 3/3, hai nhóm khách ăn uống tại quán nhậu ở xã Bình Chánh, thì xảy ra mâu thuẫn. Tuấn cùng đồng bọn cầm kéo, bàn, ghế lao vào ẩu đả. Trong lúc ẩu đả, một nạn nhân không may bị đâm trọng thương, dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng bị Công an xã Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bắt giữ. Riêng Tuấn bỏ trốn sang tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Công an TPHCM đã phát thông báo truy tìm đối tượng gửi đến các đơn vị liên quan, trong đó có Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng biên phòng xác định Tuấn đang trốn tại khu vực casino 67, xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Sau đó, Tuấn ra đầu thú sau khi được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với lực lượng công an xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hữu nghị Sôm Rông (Campuchia) vận động.