Bắt kẻ liên quan vụ án giết người ở TPHCM lẩn trốn tại Campuchia

Ngày 9/3, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh, cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, bàn giao Lê Anh Tuấn (SN 2004, quê Ninh Bình) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để điều tra về hành vi Giết người.

​Trước đó, ngày 5/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TPHCM về việc truy tìm người liên quan vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Chánh, TPHCM. Đối tượng được xác định là Lê Anh Tuấn.

Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ vì liên quan vụ án giết người ở TPHCM (Ảnh: M.H.).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng biên phòng xác định Tuấn đang trốn tại khu vực casino 67, xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

​Ngay lập tức, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với lực lượng công an xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hữu nghị Sôm Rông (Campuchia) triển khai phương án vây bắt.

Trước sự siết chặt vòng vây của các lực lượng chức năng, Tuấn được vận động ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ​23h15 ngày 6/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây hoàn tất thủ tục tiếp nhận Tuấn từ phía Campuchia và dẫn giải về đơn vị.

​Hiện vụ việc được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.