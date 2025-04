Đại úy công an TPHCM cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 210 tỷ đồng

Ngày 16/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Duy Tiến (40 tuổi, cựu Đại úy công an) và Võ Văn Đông (58 tuổi, cựu Trung tá công an) về tội Buôn lậu. Cả hai bị cáo từng công tác tại Đội phòng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM.

24 đồng phạm của Tiến và Đông cũng được đưa ra xét xử về tội danh trên.

Phiên tòa do ông Phạm Lương Toản làm chủ tọa và dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Tại phần thủ tục, bị cáo Đông và đồng phạm khai báo to, rõ ràng những thông tin nhân thân như hồ sơ vụ án thể hiện. Đại diện VKSND TPHCM bắt đầu công bố cáo trạng.

Bị cáo Tiến (bìa phải) cùng đồng phạm tại phiên tòa sáng nay (Ảnh: Xuân Duy).

HĐXX triệu tập 13 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong phiên tòa lần này, có 26 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Theo nội dung vụ án, Tiến lợi dụng là cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM, quen biết với các chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ, bị cáo đã thỏa thuận với các chủ hàng để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng bằng hình thức kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất.

Sau đó, Tiến giao hàng lại cho các chủ hàng với chi phí 78-90 triệu đồng mỗi container hàng, tùy theo thời điểm.

Trong đó, Tiến lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan, thuê nhân viên..., phần còn lại bị cáo hưởng lợi.

Để nhập hàng, Tiến đã thuê nhân viên giúp việc, chỉ đạo thành lập 47 công ty. Từ các pháp nhân này, bị cáo chỉ đạo nhân viên làm thủ tục để hợp thức hóa chứng từ tài liệu, liên hệ với Công ty Giám định Đại Minh Việt để lập khống các chứng thư giám định hàng hóa, từ đó nhập khẩu trót lọt hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam, giao cho các chủ hàng.

Từ khoảng tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, Tiến đã sử dụng pháp nhân của 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu là 217 tỷ đồng.

Các bị cáo là lãnh đạo và nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt đã không thực hiện đúng quy trình giám định mà chỉ đạo hoặc trực tiếp ký, cấp khống chứng thư giám định, giúp sức cho Tiến hoàn tất thủ tục thông quan, hoàn tất thủ tục nhập lậu một lượng hàng hóa đặc biệt lớn.

Năm 2023, TAND TPHCM tuyên phạt Hoàng Duy Tiến 13 năm tù, Võ Văn Đông 7 năm tù về tội Buôn lậu. Các bị cáo là nhân viên của Hoàng Duy Tiến bị tuyên mức án từ 3 năm tù đến 8 năm tù. 6 bị cáo là chủ hàng bị tuyên phạt 1,5 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm bị VKSND TPHCM kháng nghị. Theo đó, cơ quan công tố cho rằng, tòa sơ thẩm phạt tiền 5 bị cáo chủ hàng là không đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, VKS cũng đề nghị tăng hình phạt đối với 8 bị cáo khác.

Cuối năm ngoái, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm. Tại tòa, đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM rút kháng nghị đối với một chủ hàng.

TAND Cấp cao tại TPHCM cho rằng, VKS rút kháng nghị với một bị cáo sẽ dẫn đến việc không công bằng với các bị cáo khác. Do đó, HĐXX hủy toàn bộ bản án để xét xử lại.