Người đàn ông Trung Quốc trộm tiền trên máy bay vào TPHCM

Ngày 4/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Han Qiang (51 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 2 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Han Qiang tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX xác định, hành vi của bị can Han Qiang là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Chiều 23/12/2024, trên chuyến bay từ Đà Nẵng vào TPHCM, Han Qiang ngồi cạnh anh Vũ Trọng T.. Do có ý định trộm tài sản từ trước, Han Qiang lợi dụng anh này không chú ý nên đã lấy một xấp tiền giấu vào người.

Lúc này, một hành khách ngồi gần đấy thấy Han Qiang có biểu hiện nghi vấn nên đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và báo cho tiếp viên chuyến bay.

Sau đó, tiếp viên thông báo cho anh T. kiểm tra hành lý và phát hiện bị mất tiền để trong ba lô màu đen gồm 20 tờ mệnh giá 100 USD, 20 tờ mệnh giá 500.000 đồng (tổng cộng hơn 60 triệu đồng).