Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng xin chịu trách nhiệm người đứng đầu

Chiều 27/9, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) cùng đồng phạm về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, bước vào phần nghị án

Trước khi HĐXX bước vào nghị án, các bị cáo được nói lời nói sau cùng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bị cáo Lê Thúy Hằng trình bày, bà rất ân hận vì sau 22 năm làm việc tại SJC đã để xảy ra sự việc ngày hôm nay. Bị cáo xin chịu trách nhiệm người đứng đầu trước Đảng và nhà nước, gửi lời xin lỗi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành ủy, UBND TPHCM và Công ty SJC.

"Xin HĐXX mở rộng khoan hồng đối với 16 trường hợp tại tòa và đặc biệt là cá nhân bị cáo. Tôi rất có lỗi với gia đình...", bị cáo Hằng nói và trình bày thêm, bản thân bà đã chịu trách nhiệm một mình và trên thực tế, công việc của bị cáo rất bận rộn nên không thể theo sát mọi việc dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.

Tiếp đó, bị cáo Hằng xin HĐXX cho phép được bán các tài sản của mình để khắc phục hết hậu quả vụ án.

Bị cáo Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) trình bày, bản thân rất hối lỗi và luôn ăn năn sám hối trước hành vi gây ra. Bị cáo Huê gửi lời xin lỗi đến Ngân hàng Nhà nước, Công ty SJC và xin khắc phục toàn bộ hậu quả từ sai phạm mình đã gây ra. Bà Huê cũng mong HĐXX cho tất cả các bị cáo là nhân viên mức nhẹ hơn đề nghị của VKS.

Tương tự, các bị cáo còn lại trong vụ án đã bày tỏ ăn năn, hối hận về các sai phạm của mình và cam kết bán tài sản để khắc phục hậu quả. Các bị cáo này xin HĐXX xem xét bối cảnh phạm tội, hoàn cảnh gia đình để có mức án khoan hồng.

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 28-30 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bào chữa cho bà Lê Thúy Hằng, luật sư cho rằng, mức án VKS đề nghị đối với thân chủ là "quá khắc nghiệt" và chưa phù hợp với chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Theo luật sư, bị cáo Hằng bị quy kết là người có vai trò chỉ đạo, chủ mưu nhưng chỉ dựa trên lời khai của các bị cáo khác. Bị cáo Hằng luôn bày tỏ sự tôn trọng lời khai của cấp dưới vì bản thân là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm với các sai phạm xảy ra.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 30/9.

Theo cáo buộc, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình nâng khống định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng. Trên cơ sở tờ trình này, cấp dưới tiếp tục soạn thảo và hợp thức hoá quy định về định mức hao hụt để đưa vào áp dụng.

Sau đó, bà Hằng phê duyệt tỷ lệ vàng nguyên liệu hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt là 10 tấn, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng. Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo chi nhánh miền Trung lập khống chứng từ mua bán vàng, thể hiện mua giá cao, bán giá thấp, tạo khoản lỗ giả nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, cựu Tổng giám đốc SJC bị cáo buộc đã chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Tại chi nhánh Hải Phòng, SJC còn mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất 11.503 lượng vàng nhẫn SJC.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung và phòng kinh doanh vàng SJC giữ lại một phần vàng bình ổn giá, sau đó bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết.

Với các sai phạm trên, cơ quan tố tụng xác định bà Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng, trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, còn lại 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định.