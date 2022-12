Gần 1.000 người "mắc lầy" tại dự án Bách Đạt An: Người dân đã quá mỏi mệt

Ông Nguyễn Văn Tùng (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã mua đất nền ở dự án 7B mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư năm 2018 với số tiền 850 triệu đồng và đã nộp 95% số tiền. Từ đó đến nay, ông cùng hàng trăm người khác liên tục hối thúc nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

"Sự việc kéo dài đã gần 5 năm. Chúng tôi cũng đã đi khắp các cơ quan, ban ngành, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nhưng sự việc đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Gần đây, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có nhiều nỗ lực nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết, mấu chốt nằm ở chỗ Công ty cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) cố tình chây ỳ", ông Tùng bức xúc.

Theo ông Tùng, khi hồ sơ đền bù đã chốt xong, số tiền nộp vào để đền bù cho dân 14 tỷ. Tại cuộc họp đầu tháng 12 vừa qua, Công ty Bách Đạt An cam kết đủ năng lực tài chính và cam kết chuyển tiền giải phóng mặt bằng vào ngày 5/12 nhưng đến hiện tại vẫn chưa chuyển tiền, dù đã có rất nhiều công văn đôn đốc từ các ngành chức năng.

"Đây là hiện tượng xem thường pháp luật của Bách Đạt An và không tôn trọng chính quyền", ông Tùng bày tỏ.

Ông Tùng cho rằng nếu như sự việc kéo dài đến năm 2023 thì sẽ rất bất lợi vì giá đất mỗi năm sẽ mỗi khác. Công ty Bách Đạt An có thể sẽ lấy cớ là giá đất lên dẫn đến lỗ và không thi công dự án. Người dân đề nghị cơ quan chức năng cần phải quyết liệt hơn nữa, nếu như có dấu hiệu hình sự đối với những đối tượng chây ỳ, coi thường pháp luật thì truy tố.

Tại cuộc họp 4 bên giữa chính quyền, chủ đầu tư, đơn vị phân phối và người dân được tổ chức vào đầu tháng 12 vừa qua, người dân được thông tin hồ sơ gốc của dự án đã mất. Điều này càng làm cho người dân thêm bức xúc.

Người dân cũng cho hay từ trước đến nay chỉ có Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam (Công ty Hoàng Nhất Nam) mời họ làm việc nhiều lần để tìm tiếng nói chung, còn chủ đầu tư Bách Đạt An vẫn biệt tăm. Người dân không được gặp chủ đầu tư để đối thoại, giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Quang Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng bức xúc không kém khi cho rằng sự việc đã kéo dài 5 năm nhưng chủ đầu tư vẫn chưa kết hợp với UBND tỉnh Quảng Nam để làm việc, trả sổ đỏ cho người dân.

"Sau cuộc họp 4 bên vừa rồi, Công ty CP Bách Đạt An vẫn không thực hiện. Tôi thấy có vấn đề gì đó mà chúng tôi không biết được. Tỉnh Quảng Nam cũng đã có biện pháp rồi nhưng chủ đầu tư không chấp hành. Chúng tôi cũng đã có đơn gửi Thanh tra Chính phủ và mong vào cuộc để giúp đỡ chúng tôi. Hiện chúng tôi đã quá mệt mỏi", ông Sơn trình bày.

Ông Trương Văn Hào - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam - cho hay sự việc đã kéo dài hơn 4 năm, đơn vị đã nhiều lần mời đại diện Công ty cổ phần Bách Đạt An làm việc nhưng đơn vị này đều vắng mặt, do đó sự việc chưa kết thúc, người dân vẫn chưa biết đến khi nào mới nhận sổ đỏ.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo những giải pháp để phía Bách Đạt An triển khai tiếp tục dự án, đặc biệt là nộp các khoảng kinh phí. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện.

"Nếu Công ty Bách Đạt An có thiện chí thì việc triển khai pháp lý của dự án rất nhanh và chỉ vài tháng là người dân sẽ có sổ. Giải phóng mặt bằng cơ bản đã xong, chỉ còn nộp tiền vào để hợp thức hóa các hộ dân đã giải phóng mặt bằng. Tôi nghĩ đây là mấu chốt cần quyết liệt của UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan ban ngành", ông Hào nói.

Khu đô thị 7B mở rộng do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Ảnh: Công Bính).

Về mặt tài chính, ông Hào khẳng định đơn vị ông sẵn sàng thiện chí chuyển cho Công ty Bách Đạt An hay chuyển vào Trung tâm phát triển quỹ đất, kho bạc để các cơ quan này thực hiện chi trả giải phóng mặt bằng, từ đó sẽ đi các bước pháp lý tiếp theo để tiến hành trả sổ cho người dân.

Cũng theo ông Hào, hiện có khoảng 800 khách hàng và gần 1.500 lô đất đang bị "mắc kẹt" tại 3 dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư gồm Hera Complex Riveside, 7B mở rộng và Bách Đạt. 3 dự án này đều nằm tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Ngày 13/12, UBND tỉnh Quảng Nam đã phát văn bản gửi các Sở, ngành và 2 công ty gồm Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam yêu cầu khẩn trương chuyển kinh phí để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Bách Đạt An khẩn trương, chuyển ngay kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án do công ty này làm chủ đầu tư tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Trong đó, hoàn thành việc chuyển nguồn kinh phí đợt 1 để thanh toán cho các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án khu đô thị số 7B mở rộng và khu đô thị Hera Complex Riverside trước ngày 15/12.

Trường hợp đến hết ngày 15/12, Công ty Bách Đạt An vẫn chưa thực hiện, các ban, ngành, đơn vị liên quan bàn biện pháp cưỡng chế thi hành; báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.