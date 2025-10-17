Cựu nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Ngày 17/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Hà Thương (SN 1995, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Thương do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Đối tượng Đỗ Hà Thương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn phường Hòa Khánh, Đỗ Hà Thương được một đồng nghiệp cho vay mượn tiền để làm đáo hạn ngân hàng.

Năm 2024, Thương nhiều lần vay mượn tiền của người này và trả đủ tiền gốc cùng tiền lãi trong thời gian đầu.

Đến cuối năm 2024, Thương tiếp tục nhiều lần vay tiền của đồng nghiệp nhưng không làm đáo hạn ngân hàng mà dùng trả nợ cho nhiều người khác và mất khả năng chi trả.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định, trong năm 2024, với thủ đoạn tương tự, Thương còn vay mượn tiền của nhiều người khác tại phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu (Đà Nẵng) nhưng sử dụng tiền vay mượn không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Tổng số tiền Thương chiếm đoạt của người khác gần 6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.