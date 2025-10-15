Tạm giữ nam thanh niên giao cấu với bé gái 13 tuổi trong khách sạn

Tối 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một nam thanh niên có hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều cùng ngày, bà N.Q. (SN 1990, trú tại xã Quế Sơn Trung, Đà Nẵng) đến trình báo về việc con gái bà là cháu N.T. (SN 2012) bị nam thanh niên thực hiện hành vi giao cấu tại một khách sạn ở phường An Hải, Đà Nẵng, vào ngày 13/10.

Đối tượng Trần Minh Tuấn tại phòng khách sạn (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an phường An Hải kiểm tra hiện trường. Tại phòng 503 của khách sạn được trình báo, lực lượng chức năng phát hiện Trần Minh Tuấn (SN 2000, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang lưu trú.

Qua làm việc với cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã quen biết N.T. qua mạng xã hội Facebook từ tháng 4 và phát sinh quan hệ tình cảm.

Ngày 12/10, Tuấn từ Đắk Lắk tới Đà Nẵng du lịch và thuê phòng tại khách sạn nói trên.

Đến ngày 13/10, Tuấn thuê taxi đi xã Quế Sơn Trung để đón N.T. đến khách sạn chơi. Khoảng 16h cùng ngày, tại phòng 503, Tuấn đã thực hiện hành vi giao cấu với N.T..

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã thu thập được nhiều chứng cứ xác định việc N.T. đồng ý đến khách sạn và giao cấu với Tuấn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc làm rõ vụ việc và chuyển hồ sơ cho Công an phường An Hải tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.