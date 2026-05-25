Cựu Cục trưởng ATTP: Rất nhiều hồ sơ không có tiền vẫn được cấp phép

Sáng 25/5, sau 2 ngày xét xử và 3 ngày nghị án, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao quyết định quay lại phần xét hỏi theo đề nghị của đại diện VKS nhằm làm rõ một số tình tiết liên quan đơn xin giảm án của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Tại phiên tòa, chủ tọa thẩm vấn lại ông Phong cùng một số bị cáo là chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm để làm rõ hơn mục đích, động cơ khi nhận tiền của các doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Phạm).

Trả lời HĐXX, ông Phong tiếp tục giữ nguyên lời khai trước đó, khẳng định “không nhận tiền để bỏ qua các sai phạm”. Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thừa nhận đã đồng ý cho chủ trương nhận tiền sau khi cấp dưới báo cáo việc làm ngoài giờ để hướng dẫn doanh nghiệp dịch thuật, công chứng hồ sơ nên doanh nghiệp “cảm ơn”.

Ông Phong thừa nhận “đó là cái sai của mình” nhưng cho rằng không có hồ sơ nào được cấp phép sai quy định. Theo lời khai của bị cáo, nhiều doanh nghiệp lớn có bộ phận pháp chế nên chuẩn bị hồ sơ tốt, chỉ cần hướng dẫn một lần là có thể hoàn thiện.

“Bị cáo không bao giờ nhận tiền để bỏ qua sai phạm cho các hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ không có tiền vẫn được cấp phép là rất lớn”, ông Phong phân trần trước tòa.

Một số bị cáo là chuyên viên được xét hỏi lại cũng khai không nhận được chỉ đạo về việc nhận tiền của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm. Các bị cáo này cho biết có nhiều trường hợp doanh nghiệp không đưa tiền, nhưng hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì vẫn được duyệt để trình cấp phép.

Việc quay lại phần xét hỏi diễn ra sau khi HĐXX đã nghị án kéo dài 3 ngày. Nội dung xét hỏi bổ sung tập trung vào việc làm rõ bản chất khoản tiền các bị cáo nhận từ doanh nghiệp, cũng như mối liên hệ giữa việc nhận tiền và quá trình thẩm định, cấp phép hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm.