Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nộp tiền khắc phục thay cấp dưới

Ngày 20/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan.

Sau khi HĐXX công bố bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền bị quy kết hưởng lợi cá nhân, theo cáo buộc ở bản án sơ thẩm.

Bên cạnh đó, ông Phong khai còn nộp thêm 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo Đinh Cao Cường (cựu chuyên viên Cục An toàn thực phẩm), với lý do điều kiện gia đình của Cường rất khó khăn.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Hải Nam).

Cùng vụ án, bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cũng nộp thêm hơn 1,9 tỷ đồng. Bà Nga đồng thời cung cấp thêm một số tài liệu mới liên quan đến thành tích, khen thưởng, hoạt động thiện nguyện để đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đến 15h10, chủ tọa vẫn đang kiểm tra lại những tài liệu mới được các bị cáo nộp làm căn cứ kháng cáo bản án sơ thẩm.

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 34 bị cáo. Trong đó, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các bị cáo còn lại xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù, bị cáo Trần Việt Nga 15 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Hải Nam).

Hai cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn lần lượt bị tuyên 12 năm tù và 7 năm tù. Một số cán bộ, chuyên viên cấp dưới thuộc Cục An toàn thực phẩm cũng bị tuyên án về cùng tội danh.

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, cá nhân.

Các bị cáo bị xác định đã nhận tiền để thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ là hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi hơn 8,1 tỷ đồng.

Ngoài nhóm bị cáo bị tuyên phạm tội Nhận hối lộ, cấp sơ thẩm cũng tuyên án đối với nhiều bị cáo là đại diện doanh nghiệp, cá nhân về tội Đưa hối lộ.

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đưa ra nhiều tình tiết mới, trong đó có việc nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, bổ sung tài liệu về nhân thân, thành tích, hoàn cảnh gia đình để đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22/5.