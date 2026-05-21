Hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm đều được đề nghị giảm án tù

Sáng 21/5, sau một ngày xét xử phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết kháng cáo xin giảm án của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, gồm ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và một số đơn vị liên quan.

VKS đề nghị giảm 4-5 năm tù cho ông Nguyễn Thanh Phong

Theo VKS, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi tạo cơ chế “xin - cho” để nhận hối lộ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý Nhà nước, làm giảm niềm tin của nhân dân.

Đại diện VKS đánh giá sai phạm trong vụ án diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ lãnh đạo, cán bộ quản lý Nhà nước đến chuyên viên. Những sai phạm này gây hệ lụy xấu, đe dọa tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, khi xem xét kháng cáo, VKS cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ. Các bị cáo cũng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Từ các căn cứ trên, VKS đề nghị tòa phúc thẩm giảm cho ông Nguyễn Thanh Phong từ 4 đến 5 năm tù so với mức án sơ thẩm 20 năm tù.

Đại diện VKS tại phiên tòa (Ảnh: Hải Nam).

Đối với bà Trần Việt Nga, VKS đề nghị giảm từ 2 đến 3 năm tù so với mức án sơ thẩm 15 năm tù.

Các bị cáo còn lại có kháng cáo được VKS đề nghị mức án từ phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến giảm cao nhất 3-4 năm tù.

Ngoài ra, do hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, VKS còn đề nghị giảm 3-4 tháng tù cho 8 bị cáo không có kháng cáo.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm hồi tháng 1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù, bà Trần Việt Nga 15 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ. Nhiều bị cáo khác cũng bị tuyên án về các tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Theo bản án sơ thẩm, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, cá nhân.

Các bị cáo bị xác định đã nhận tiền để thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ là hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng; bà Trần Việt Nga hưởng lợi hơn 8,1 tỷ đồng.

Cựu Cục trưởng nói về cách “phân loại” doanh nghiệp

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20/5, các bị cáo đều thống nhất chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, không kêu oan.

Trình bày trước HĐXX, ông Nguyễn Thanh Phong cho rằng trong quá trình công tác, ông luôn chỉ đạo cấp dưới không được bỏ qua lỗi, sai phạm trong hồ sơ của doanh nghiệp. Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nói định kỳ còn yêu cầu các phòng chủ động rà soát, hậu kiểm một số lượng hồ sơ nhất định; nếu phát hiện sai sót thì phải sửa.

Ông Phong cũng trình bày, trong công tác thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy chứng nhận GMP, các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm “tách” doanh nghiệp thành 2 nhóm.

Theo lời khai của ông Phong, nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp lớn, có bộ phận pháp chế, làm tốt thủ tục. Với nhóm này, cán bộ chỉ cần hướng dẫn một lần, mất ít thời gian, công sức nên “không có tiêu cực”.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Hải Nam).

Ngược lại, nhóm doanh nghiệp không có bộ phận chuyên môn tốt thì chuyên viên phải hướng dẫn nhiều lần, hỗ trợ ngoài giờ, thậm chí tìm hoặc mua tài liệu để hoàn thiện hồ sơ.

Khi HĐXX hỏi tiền doanh nghiệp đưa là tiền gì, ông Phong khai ban đầu không cho đó là tiêu cực, nghĩ rằng chỉ khi mình yêu cầu doanh nghiệp chi tiền mới là hối lộ. Cựu Cục trưởng nói sau khi làm việc với cơ quan điều tra, ông đã nhận thức được hành vi vi phạm.

Cũng tại tòa, bà Trần Việt Nga khai bản thân không đưa ra mức tiền thu của doanh nghiệp, mà được cấp dưới thông báo doanh nghiệp đưa khoảng 2 triệu đồng/hồ sơ. Sau đó, bà Nga thống nhất với cấp dưới dùng mức tiền này khi làm việc với doanh nghiệp.

Trước khi kết thúc phần xét hỏi bà Nga, HĐXX đặt câu hỏi nếu không có chỉ đạo, các chuyên viên có nhận tiền không. Bà Nga trả lời: “Không”.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22/5.