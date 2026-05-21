Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm nói lời xin lỗi, mong được giảm án

Chiều 21/5, phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại cơ quan này và một số đơn vị liên quan, kết thúc phần tranh luận.

Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án kéo dài. Dự kiến, tòa tuyên án vào 9h ngày 25/5.

“Đây là bài học đau xót”

Nói lời sau cùng, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan cùng nhân dân cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan.

Ông Phong nói đây là “bài học đau xót”, không chỉ đối với bản thân và các đồng phạm, mà còn là bài học lớn cho những người làm công tác quản lý.

“Đứng sau lưng bị cáo là một phó giáo sư, 9 tiến sĩ giỏi, 12 thạc sĩ, còn lại đều là cử nhân, bác sĩ. Đây là mất mát rất lớn không chỉ với các bị cáo mà còn với công lao đào tạo của Nhà nước”, ông Phong giãi bày.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết bản thân nhận thức rõ “có thành tích thì được Nhà nước biểu dương, khen thưởng, có sai phạm thì phải trả giá đắt”.

Từ đó, ông Phong tha thiết mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án hơn nữa theo đề nghị của viện kiểm sát, để các bị cáo có cơ hội cải tạo tốt, sớm trở lại cộng đồng.

Bà Trần Việt Nga xin tòa xem xét cho chồng được hưởng án treo

Đứng trước HĐXX, bà Trần Việt Nga cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ngành y cùng các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động, sai phạm của Cục An toàn thực phẩm, cũng như người dân cả nước.

“Bị cáo vô cùng ân hận, hối cải về những sai phạm của mình, đây là bài học rất đau xót”, bà Nga nói.

Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, mong HĐXX xem xét để các bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Riêng với bản thân, bà Nga đề nghị tòa đánh giá toàn diện các tình tiết giảm nhẹ, tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã trình bày, để sớm được trở về với gia đình, xã hội.

Bà Nga cũng tha thiết mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình của mình và bị cáo Lê Hoàng, chồng bà, để ông Hoàng được hưởng án treo, ở nhà nuôi con, giúp bà yên tâm phần nào trong quá trình cải tạo.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Hoàng gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế. Bị cáo cho rằng đây là bài học cho đồng nghiệp, đồng thời mong HĐXX căn cứ các tình tiết giảm nhẹ để cho mình được hưởng khoan hồng.

Bị cáo Hoàng cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bà Trần Việt Nga để vợ sớm trở về chăm sóc gia đình.

Các bị cáo còn lại đều bày tỏ sự xấu hổ với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời ăn năn, hối hận về sai phạm, mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình cùng các tình tiết giảm nhẹ mới khi lượng hình.