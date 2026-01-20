Nhân viên ngân hàng ở TPHCM lừa đồng nghiệp hơn 20 tỷ đồng

Ngày 20/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Thanh Viên (51 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị cáo Viên và ông Võ Hữu Tài cùng làm việc tại một ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM.

Bị cáo Cao Thanh Viên (Ảnh: Xuân Duy).

Từ tháng 10/2021, Viên đưa ra thông tin có nhiều khách hàng cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu, thời gian vay ngắn và có trả lãi. Tin tưởng, ông Tài nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo để cho vay lại, nhằm hưởng lãi, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2023.

Sau đó, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người, Viên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Tài để trả nợ cá nhân.

Từ ngày 26/9/2023 đến ngày 17/10/2023, bị cáo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đáo hạn khoản vay và kinh doanh xăng dầu. Tin tưởng, ông Tài đã nhiều lần chuyển cho Viên tổng cộng 20,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Viên không sử dụng số tiền trên đúng mục đích như đã thỏa thuận mà dùng để trả nợ cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Viên thừa nhận hành vi phạm tội; bị hại trình bày quá trình chuyển tiền cho bị cáo vay, mượn.

Do còn một số tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.