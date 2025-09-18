Nhân viên ngân hàng đầu tư dịch vụ mại dâm kiếm lời rồi bị lừa

Ngày 18/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Khương (35 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng VIB) 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, các bị cáo Lê Nguyễn Nhật Thi (32 tuổi, cựu giao dịch viên Ngân hàng VIB), Bùi Thị Thanh Ngân (41 tuổi, cựu kiểm soát viên Ngân hàng VIB) bị phạt 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, ngày 18/2/2024, Khương tải ứng dụng “Phố Đèn Đỏ” về điện thoại di động, đăng ký tài khoản để sử dụng. Sau đó, nhân viên chăm sóc khách hàng (không rõ nhân thân, lai lịch) tư vấn cho bị cáo nộp tiền để nâng cấp thành tài khoản vip và đưa ra các chính sách để sử dụng dịch vụ mại dâm, vừa có thể đầu tư kiếm lợi nhuận nên Khương đồng ý.

Chiều 19/2/2024, Khương chuyển 578.000 đồng vào tài khoản của một đối tượng chưa rõ lai lịch. Khoảng 10 phút sau, nam bị cáo nhận lại được số tiền 635.800 đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền - nhận tiền thì đến 15h48 cùng ngày, khi Khương chuyển 12,345 triệu đồng thì không nhận lại được tiền về tài khoản.

Sau khi phản hồi lại với nhân viên, Khương được thông báo hệ thống bị lỗi, cần phải nạp thêm tiền. Khương chuyển 29,6 triệu đồng vào tài khoản chỉ định, nhưng vẫn không nhận được tiền lãi.

Sáng hôm sau, theo yêu cầu của các đối tượng (chưa rõ lai lịch), Khương tiếp tục chuyển 59,9 triệu đồng. Sau đó, lấy lý do bị cáo thực hiện không đúng theo hướng dẫn, nên các đối tượng yêu cầu Khương nộp tiếp 59,9 triệu đồng để khắc phục và cam kết sẽ hoàn trả cả gốc và lãi toàn bộ số tiền đã nộp.

Chiều 20/2/2024, Khương đến Ngân hàng VIB Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương. Tại đây, Khương nói với Lê Nguyễn Nhật Thi có việc gấp cần tiền để đầu tư, nên Khương nhờ Thi làm thủ tục nộp tiền khống vào tài khoản.

Thi nói với Khương phải trao đổi trực tiếp với Bùi Thị Thanh. Để được Thi và Ngân giúp đỡ, Khương hứa hẹn sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đã nộp khống cho những người phụ nữ này đảm bảo việc kết quỹ cuối ngày.

Tin tưởng, lời Khương nói, Thi và Ngân thực hiện thủ tục nộp khống 739,4 triệu đồng.

Đối với hành vi Nguyễn Anh Khương bị các đối tượng chưa rõ lai lịch là nhân viên ứng dụng “Phố Đèn Đỏ” chiếm đoạt 843,7 triệu đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh.