Cuộc tình chắp vá và cái giá ghen tuông bằng sinh mạng

Khi sống chung với bạn gái, Hưng nhiều lần ghen tuông vô cớ, mâu thuẫn giữa hai người kéo dài. Tối 21/9/2024, từ một cuộc cãi vã vì ghen, Hưng dùng dao tấn công bà M. khiến nạn nhân tử vong, sau đó tự sát, nhưng bất thành.

Trần Văn Hưng (40 tuổi, tài xế xe ôm) là con thứ hai trong gia đình có ba anh em tại Phú Thọ. Sinh ra trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Hưng chỉ học hết lớp 6 rồi nghỉ học, sớm rời quê theo làn sóng lao động phổ thông vào Nam mưu sinh.

Bị cáo Hưng tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Năm 20 tuổi, Hưng vào TPHCM, bươn chải với nhiều công việc làm thuê để kiếm sống nơi đất khách. Trong quãng thời gian đó, Hưng lập gia đình và có một con gái sinh năm 2014. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không bền chặt, cuối cùng dẫn đến ly hôn, mỗi người một ngả.

Sau đổ vỡ, cuộc sống của Hưng trở nên bấp bênh, thiếu điểm tựa cả về tinh thần lẫn vật chất. Tháng 2/2024, Hưng quen bà M., người phụ nữ “lỡ một lần đò”, một mình nuôi hai con nhỏ. Hai mảnh đời nhiều tổn thương nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm. Từ những cuộc trò chuyện về hoàn cảnh và khó khăn trong cuộc sống, họ dần nảy sinh tình cảm.

Sau gần nửa năm tìm hiểu, Hưng dọn về sống chung như vợ chồng với bà M. tại phường Trung Mỹ Tây (TPHCM). Thời gian đầu, cuộc sống êm ấm, các thành viên cố gắng vun vén cho mái ấm mới. Nhưng rồi mâu thuẫn nảy sinh khi Hưng bộc lộ tính ghen tuông, nghi ngờ bạn gái có quan hệ với người đàn ông khác.

Đỉnh điểm bi kịch diễn ra tối 21/9/2024. Từ một cuộc cãi vã vì ghen tuông, lời qua tiếng lại trở nên gay gắt. Trong lúc mất kiểm soát, bà M. vào bếp lấy dao và gây thương tích cho Hưng.

Hưng giằng được dao và tấn công lại, đâm nhiều nhát vào người bạn gái. Khi sự việc xảy ra, hai con của bà M. chứng kiến và hoảng sợ gọi điện cho cha ruột. Cơ quan chức năng đến hiện trường xác định bà M. đã tử vong, còn Hưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kết luận giám định tử thi cho thấy nạn nhân bị nhiều vết thương tại các vùng trọng yếu; cơ quan tố tụng nhận định hành vi được thực hiện liên tiếp, quyết liệt, thể hiện ý thức tước đoạt mạng sống, bắt nguồn từ sự ghen tuông vô căn cứ.

Tại phiên xét xử ngày 3/2, Hưng khai sau khi ly hôn vợ cũ bị khủng hoảng tâm lý, muốn nghiêm túc với bà M. và cả 2 từng tính tới chuyện đám cưới.

Khi được hỏi về động cơ gây án, bị cáo khai xuất phát từ việc ghen tuông, cho rằng bà M. có quan hệ tình cảm với người khác. HĐXX đặt vấn đề: giữa hai người không đăng ký kết hôn, không tồn tại quan hệ vợ chồng về mặt pháp lý, bị cáo dựa vào đâu để kiểm soát đời sống cá nhân của bị hại.

Trần Văn Hưng khai giết bạn gái vì ghen (Ảnh: Xuân Duy).

Bị cáo cũng cho rằng các vết thương trên cơ thể mình do bà M. gây ra. Tuy nhiên, tài liệu điều tra thể hiện lời khai này không phù hợp với chứng cứ: con dao được cho là do bị hại sử dụng không có dấu vết máu; các vết thương trên người bị cáo có độ sâu vượt quá chiều dài lưỡi dao, không tương thích với kết quả điều tra.

Quá trình điều tra, nhà chức trách có ghi lời khai của các con nạn nhân. Theo đó, những nhân chứng khai nhìn thấy Hưng liên tiếp tấn công bà M., sau đó tự đâm vào bụng mình. Người cho thuê phòng trọ cũng xác nhận, trước đó bà M. thường tâm sự về việc bị Hưng ghen tuông vô cớ, thậm chí đánh và đe dọa.

Quá trình xét hỏi phát sinh thêm nhiều tình tiết cần làm rõ, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.