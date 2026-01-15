Cuồng ghen, người phụ nữ ở TPHCM đâm bạn trai tử vong

Ngày 15/1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Minh (44 tuổi, ngụ TPHCM) 18 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Trương Thanh Minh và ông L.M.S. có quan hệ tình cảm. Trong quá trình quen nhau, Minh thường xuyên ghen tuông vô cớ, nghi ngờ bạn trai có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác.

Bị cáo Minh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Rạng sáng 2/10/2024, Minh gọi điện hỏi ông S. đang ở đâu. Người đàn ông này trả lời “đang nhậu cùng bạn bè, lát nữa sẽ về” và gửi định vị quán đang ngồi cho Minh.

Thấy vị trí ông S. gửi ở gần một quán karaoke, Minh cho rằng bạn trai đang ở trong phòng hát cùng “gái” nên nảy sinh ý định đến kiểm tra.

Sau đó, Minh xuống bếp lấy một con dao rồi chạy xe đến quán karaoke tìm ông S.. Tại đây, giữa bị cáo và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Minh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông S..

Khi nhân viên bảo vệ của quán đến can ngăn, Minh cất dao vào túi và rời khỏi hiện trường. Ông S. được nhân viên quán đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 18/10/2024 đã tử vong.