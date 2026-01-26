Cuồng ghen, cô gái ở TPHCM sát hại người yêu

Ngày 26/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phan Thị Mộng Quyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp) 28 năm tù về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Út (39 tuổi, quê Đồng Tháp) bị tuyên 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Quyền tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, khi chưa đủ 16 tuổi, Quyền bị xâm hại, sinh con đầu lòng và tiếp tục sinh người con thứ hai khi chưa đủ tuổi thành niên.

Cuộc sống khó khăn, không có công việc ổn định, không chồng và phải nuôi hai con nhỏ, Quyền rời quê lên TPHCM làm thuê. Từ năm 2023, người phụ nữ này quen biết, nảy sinh tình cảm và sống chung như vợ chồng với anh Lê Văn S..

Đáng chú ý, trong thời gian chung sống với Quyền, anh S. dù đang có vợ và hai con nhỏ vẫn đưa bị cáo về ra mắt gia đình.

Rạng sáng 2/4/2024, Quyền nhắn tin cho Út mua ma túy để cùng bạn trai sử dụng. Sau khi dùng hết, nữ bị cáo tiếp tục mua thêm ma túy, rủ nhiều người khác đến dự sinh nhật anh S. rồi cùng nhau sử dụng.

Đến tối cùng ngày, Quyền phát hiện anh S. nhắn tin với một người phụ nữ khác nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, bị cáo đã dùng dao đâm chết anh S..

Tại tòa, bị cáo Quyền liên tục bật khóc, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.

“Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại. Chỉ vì nóng nảy, không làm chủ được bản thân mà gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Vì ma túy, bị cáo đã đánh mất người mình yêu thương và sẽ ân hận suốt đời. Con xin lỗi mẹ vì đã trở thành người con bất hiếu, xin lỗi các con vì không phải là một người mẹ tốt. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời”, bị cáo Quyền nói trong nước mắt.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, tòa xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bị hại có một phần lỗi.