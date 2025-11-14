Một thanh niên Hà Nội bị thao túng tâm lý, lừa mất gần 30 cây vàng

Ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh công an, thao túng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 10/11, P. (18 tuổi, ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là công an, thông báo thanh niên này liên quan đến việc rửa tiền và yêu cầu phải chứng minh tiền trong sạch.

Đối tượng yêu cầu P. lấy hết tài sản có trong nhà chuyển cho đối tượng. Do lo sợ, P. đã lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán. Sau đó, thanh niên này chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng.

Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Trước tình trạng lừa đảo qua điện thoại ngày càng manh động, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Công an Hà Nội nêu rõ, khi cần làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.