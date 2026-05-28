Công ty mua bán nợ Song Long nhận đòi nợ 10 tỷ, chê "kèo" 50 triệu đồng

Liên quan đến băng nhóm đòi nợ thuê do Giám đốc và nhân viên Công ty mua bán sợ Song Long thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ thủ đoạn của các bị can, mở rộng điều tra, xử lý những đối tượng có liên quan.

Uy hiếp chủ phòng khám ở TPHCM ký giấy nợ

Công an TPHCM nhận định, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cảnh sát đã làm rõ nhiều vụ cưỡng tài sản do giám đốc và nhân viên Công ty mua bán nợ Song Long thực hiện. Trong số đó, có trường hợp của ông T.Q.D., chủ Phòng khám đa khoa Anh Dũng, ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.

Theo đó, giữa ông D. và H.H.L. có phát sinh tranh chấp về số tiền hơn 5 tỷ đồng. Cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để bán khoản nợ trên.

Các đối tượng kéo đông người đến phòng khám của ông D. để gây áp lực đòi nợ (Ảnh: Thuận Thiên).

Sau khi có hợp đồng, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm đàn em, liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực. Thậm chí, nhóm này còn ngang nhiên yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở.

Đồng thời, các đối tượng nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng, cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù bị công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, nhóm này vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài gây tâm lý hoang mang, hoảng sợ cho bị hại.

Cảnh sát lấy lời khai Vũ Hoàng Long (Ảnh: Lê Trai).

Một nạn nhân khác của nhóm đòi nợ Song Long là bà K.T.K.O., ngụ phường Đông Hưng Thuận. Các đối tượng cũng sử dụng phương thức tương tự, thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ nạn nhân đi đâu sẽ theo đến đó, cho đến khi trả nợ. Những hành vi này khiến bị hại lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.

Không nhận "kèo" dưới 50 triệu đồng

Tại cơ quan điều tra, Vũ Hoàng Long khai là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long. Mọi hoạt động của công ty đều do Long điều hành.

Long thừa nhận khi Nhà nước cấm hoạt động đòi nợ, ông ta đã nghĩ ra cách đối phó bằng thủ đoạn thành lập công ty mua bán nợ. Khi đã ký hợp đồng với khách hàng, Long sẽ cử nhân viên mặc đồng phục, đi xe có logo của công ty đến đến tìm con nợ để đòi tiền.

“Nếu con nợ không hợp tác, không trả nợ thì chúng tôi thường xuyên đến nhà họ để gây áp lực nhằm hạ uy tín và khiến họ bị ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, công việc và từ đó buộc phải trả nợ”, Long khai.

Ngoài ra, Long cho biết chỉ thực hiện những phi vụ lớn, có hợp đồng đòi khoản nợ đến 10 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty này không nhận các “kèo” mua bán nợ dưới 50 triệu đồng.

Đối với số tiền nợ đòi được, Long sẽ trả lại cho “đối tác” theo thỏa thuận đã ký. Số tiền còn lại, Long sẽ chia lại 40% cho đội pháp chế (bộ phận trực tiếp đi đòi nợ), 60% còn lại sẽ sử dụng cho các hoạt động của công ty như trả tiền thuê nhà, lương cho nhân viên.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400-500 hợp đồng mua bán nợ, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Lê Trai).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Long và 16 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, đơn vị đã cho một số đối tượng khác tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo đúng quy định pháp luật. Người dân tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật.

Nhà chức trách cho biết mọi hành vi núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.