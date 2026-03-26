Bảo Tín Minh Châu giao dịch trở lại, khách đến nhận hàng theo giấy hẹn

Trưa 26/3, một ngày sau khi các cửa hàng tại Hà Nội phải ngưng giao dịch, các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội chính thức giao dịch trở lại.

Từ lúc chưa đến giờ mở cửa, lượng khách đã tập trung đông trước 3 cơ sở kinh doanh chính tại Hà Nội của Bảo Tín Minh Châu. Phần lớn là những người đã đặt mua vàng trước đó và đến nhận theo lịch hẹn. Một số khách đến giao dịch mới.

Bà Hồng Ngọc (phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ bà mua một cây vàng cách đây gần 20 ngày và hôm nay đến lấy theo giấy hẹn. "Vì sợ đông nên tôi có mặt từ khá sớm, khoảng trước 9h, nhưng khi đến nơi thì nhân viên thông báo phải đến trưa mới bắt đầu trả vàng. Tôi cũng xác định chờ vì đã đến rồi thì không muốn đi về rồi quay lại”, bà kể.

Bà cho biết thêm, thời điểm xuống tiền mua vàng, giá ở mức khoảng 183 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với hiện tại. “Bây giờ giá đã giảm gần 10 triệu đồng mỗi lượng nên cũng có chút tiếc. Chỉ mong hôm nay nhận được vàng đúng hẹn là yên tâm”, bà nói.

Chị Minh Ngọc (phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ chị có mặt từ khá sớm và xác định sẽ ngồi chờ đến trưa để mua vàng. Mấy ngày nay thấy giá có xu hướng giảm nên tôi muốn tranh thủ mua vào một vài chỉ để tích trữ.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy trưa 26/3 (Ảnh: Huỳnh Anh).

Theo thông tin từ nhân viên cửa hàng ở Trần Nhân Tông, trong ngày hôm nay, hoạt động giao dịch vẫn ưu tiên phục vụ các khách hàng có giấy hẹn đến nhận vàng trước. Thời điểm bắt đầu trả vàng và mở bán từ 12h trưa.

Đối với khách mua trực tiếp, mỗi người được mua tối đa 2 chỉ vàng và được nhận ngay, không cần chờ theo giấy hẹn.

Nhân viên cửa hàng ở Cầu Giấy cũng cung cấp thông tin tương tự. Nhân viên tại đây cho biết cửa hàng tiếp tục mở cửa để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 25/3, cả 3 cơ sở kinh doanh chính của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội đều đóng cửa bất thường, cùng với sự xuất hiện của lực lượng công an.

Đêm ngày 25/3, gần nửa ngày sau khi các cửa hàng tại Hà Nội phải ngưng giao dịch, Bảo Tín Minh Châu đã chính thức lên tiếng. Đơn vị này cho biết các cửa hàng tạm ngưng giao dịch trong buổi chiều để phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ thông tin. Tuy nhiên, doanh nghiệp này hiện chưa đề cập “thông tin” cụ thể là gì.

Doanh nghiệp này nói vẫn bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động. Khách hàng yên tâm về giá trị tài sản đã và đang được giao dịch.

Thông cáo trên được ký bởi bà Phạm Lan Anh. Bà Phạm Lan Anh sinh năm 1976, trở thành Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu từ tháng 10/2024. Trước đó, người giữ vị trí này là ông Vũ Minh Châu, nhà sáng lập thương hiệu. Ông là con trai cả của bà Lương Thị Điểm, chủ cửa hàng vàng Bảo Tín nổi tiếng một thời tại Hà Nội.

Tính đến tháng 6/2024, vốn điều lệ của Bảo Tín Minh Châu là 300 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của ông Vũ Minh Châu là 96,72%. Cổ đông còn lại là ông Vũ Phương Nam.

Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu mới đây đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.