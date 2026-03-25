Công an xử lý nhóm thiếu niên bốc đầu xe máy ở Tây Ninh

Ngày 25/3, Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp Công an xã Bến Cầu mời nhóm thiếu niên có hành vi lái xe máy chạy bằng một bánh trên đường đến làm việc, xử lý theo quy định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên tụ tập, lái xe máy trên đường.

Nhóm thiếu niên bị CSGT mời lên làm việc (Ảnh: M.H.).

Trong đó, một số người có hành vi bốc đầu xe máy, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho người đi đường và chính bản thân. Nhóm này còn quay clip, đăng tải lên mạng xã hội để khoe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác minh danh tính, mời nhóm thiếu niên (từ 14 đến 16 tuổi) cùng phụ huynh đến trụ sở làm việc. Tại đây, các em thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết thực hiện để thể hiện bản thân.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức giáo dục, yêu cầu các em và gia đình ký cam kết không tái phạm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi lái xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh là vi phạm nghiêm trọng, có thể bị tịch thu phương tiện.