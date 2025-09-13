Giây phút kẻ sát hại 4 người cướp xe bỏ trốn: "Không giao xe sẽ giết"

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Khi hình ảnh Thuận lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bà L.T.L.C. (46 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) mới hoảng hồn phát hiện kẻ cướp xe máy của mình là nghi phạm gây nên vụ thảm án khiến 4 người trong cùng gia đình thương vong.

Người phụ nữ kể lại giây phút giáp mặt với đối tượng giết người nguy hiểm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà C. kể khoảng 6h20 cùng ngày, bà chạy xe máy một mình di chuyển trên đường Đinh Núp, phường Buôn Ma Thuột. Khi đi đến khu vực vắng vẻ, bất ngờ Thuận từ trong một bụi rậm nhảy ra chặn đường, dùng dao kề vào cổ khống chế để cướp xe máy.

Đối tượng với gương mặt hằm hằm sát khí, đe doạ người phụ nữ "không giao xe sẽ bị giết". Vì thế, bà C. lập tức xuống xe. "Tôi nói rằng từ từ tôi đưa xe cho, rồi muốn lấy gì thì lấy", bà C. nhớ lại

Lập tức, Thuận leo lên xe để di chuyển. Do trong cốp xe có điện thoại, ví tiền kèm giấy tờ tùy thân nên bà C. đã cố tình xô ngã Thuận vào hàng rào để ngăn cản. Thuận dựng xe lên, bà C. lại xô thêm một lần nữa nhưng đối tượng đã tăng ga rời khỏi hiện trường.

Sau khi cướp được xe máy, Thuận di chuyển để bỏ trốn (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước sự việc, bà C. hô hoán có cướp và được người dân đưa đến cơ quan công an trình báo. Do xô xát với Thuận, bà C. bị thương ở chân và phải đi khâu 5 mũi.

"Sau khi biết Thuận là hung thủ gây nên vụ thảm sát làm 3 người tử vong, 1 người bị thương, tôi đã bủn rủn tay chân. Tôi cảm thấy bản thân mình may mắn không bị đối tượng ra tay như với các nạn nhân", bà C. nói.

Cũng theo bà C., chiếc váy chống nắng mà Thuận mặc là chiếc váy bà để trong cốp xe.

Hiện trường vụ thảm án khiến 4 người thương vong (Ảnh: Trương Nguyễn).