Giây phút kẻ sát hại 4 người cướp xe bỏ trốn: "Không giao xe sẽ giết"
(Dân trí) - Chạy xe máy trên đường vắng, người phụ nữ tại Đắk Lắk bị đối tượng tay cầm dao với gương mặt đầy sát khí xông ra chặn đường, kề dao vào cổ đe dọa "không giao xe sẽ bị giết".
Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người, Cướp tài sản.
Khi hình ảnh Thuận lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bà L.T.L.C. (46 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) mới hoảng hồn phát hiện kẻ cướp xe máy của mình là nghi phạm gây nên vụ thảm án khiến 4 người trong cùng gia đình thương vong.
Bà C. kể khoảng 6h20 cùng ngày, bà chạy xe máy một mình di chuyển trên đường Đinh Núp, phường Buôn Ma Thuột. Khi đi đến khu vực vắng vẻ, bất ngờ Thuận từ trong một bụi rậm nhảy ra chặn đường, dùng dao kề vào cổ khống chế để cướp xe máy.
Đối tượng với gương mặt hằm hằm sát khí, đe doạ người phụ nữ "không giao xe sẽ bị giết". Vì thế, bà C. lập tức xuống xe. "Tôi nói rằng từ từ tôi đưa xe cho, rồi muốn lấy gì thì lấy", bà C. nhớ lại
Lập tức, Thuận leo lên xe để di chuyển. Do trong cốp xe có điện thoại, ví tiền kèm giấy tờ tùy thân nên bà C. đã cố tình xô ngã Thuận vào hàng rào để ngăn cản. Thuận dựng xe lên, bà C. lại xô thêm một lần nữa nhưng đối tượng đã tăng ga rời khỏi hiện trường.
Trước sự việc, bà C. hô hoán có cướp và được người dân đưa đến cơ quan công an trình báo. Do xô xát với Thuận, bà C. bị thương ở chân và phải đi khâu 5 mũi.
"Sau khi biết Thuận là hung thủ gây nên vụ thảm sát làm 3 người tử vong, 1 người bị thương, tôi đã bủn rủn tay chân. Tôi cảm thấy bản thân mình may mắn không bị đối tượng ra tay như với các nạn nhân", bà C. nói.
Cũng theo bà C., chiếc váy chống nắng mà Thuận mặc là chiếc váy bà để trong cốp xe.
Như Dân trí đưa tin, Thuận và chị N.T.K.H. (33 tuổi) sống chung như vợ chồng tại nhà của mẹ chị H. tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Giữa Thuận và chị H. có với nhau một người con chung 3 tuổi.
Gần đây, giữa Thuận và gia đình chị H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau nên Thuận ra ngoài ở. Do ghen tuông và cho rằng gia đình chị H. coi thường mình, Thuận đã nuôi ý định trả thù.
Khoảng 0h45 cùng ngày, Thuận sát hại chị H. cùng bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.). Còn cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai riêng của chị H.) bị thương nặng.
Sau khi gây án, Thuận dọn dẹp hiện trường rồi bỏ trốn. Trên đường di chuyển , Thuận cướp xe máy rồi mặc váy chống nắng để nguỵ trang.
Khoảng 8h30 cùng ngày, Thuận bị công an bắt giữ. Đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.