Người thợ hồ bị con chủ quán nhậu ở Lâm Đồng đâm tử vong

Ngày 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Đinh Trang Thượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Quách Đình Tuấn (giữa) bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo thông tin ban đầu, tối 20/8, ông Giang Thành Quang (56 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) cùng một số người làm thợ xây đến quán của bà N. (47 tuổi) ở xã Đinh Trang Thượng ăn nhậu. Đến 20h50 cùng ngày, giữa ông Quang và anh Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con trai bà N.) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Được bạn bè can ngăn, ông Giang Thành Quang rời quán nhậu để đi về khu vực lán trại công trình xây dựng gần đó. Khi đang di chuyển trên đường, ông Quang bị Tuấn đuổi theo, cầm dao nhọn đâm tử vong.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc. Đến 22h10 cùng ngày, Quách Đình Tuấn đến trụ sở Công an xã Đinh Trang Thượng đầu thú.