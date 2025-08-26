Phát hiện “ổ bay lắc” trong khách sạn ở Nha Trang

Ngày 26/8, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm nam nữ có hành vi sử dụng ma túy tại một khách sạn ở phường Nha Trang.

Trước đó, vào 1h ngày 24/8, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an phường Nha Trang kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang.

Lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra một khách sạn ở phường Nha Trang (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ở tầng 3 của khách sạn có nhiều đối tượng nam nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra hiện trường, công an thu giữ một số tinh thể dạng bột mịn màu trắng và viên nén, nghi là ma túy, cùng nhiều dụng cụ liên quan để sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, những người này thừa nhận đã thuê phòng, loa, đèn của khách sạn để sử dụng ma túy.

Ngoài những đối tượng sử dụng ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa còn củng cố hồ sơ để xử lý cả lễ tân khách sạn.