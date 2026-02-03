Truy tìm kẻ nghi dùng đũa nhọn đâm vào mặt cô gái ở TPHCM

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang thụ lý, điều tra vụ án cố ý gây thương tích, xảy ra tại con hẻm trên đường Lê Đức Anh, phường Bình Hưng Hòa.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 25/7/2023, chị N.T.T.N. (ngụ TPHCM) đến địa chỉ trong hẻm 881 Lê Đức Anh, phường Bình Hưng Hòa, để tìm Trần Thị Mộng Nghi (SN 1994, ngụ xã An Minh, tỉnh An Giang) để nói chuyện thì cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc đánh nhau, Nghi lấy ra một vật nhọn (nghi là đũa ăn vuốt nhọn) tấn công gây thương tích vùng mặt của N.. Được mọi người can ngăn, Nghi bỏ đi, riêng chị N. đến công an trình báo.

Trần Thị Mộng Nghi bị công an truy tìm (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình xác minh đến nay, Công an xác định Nghi không có mặt tại nơi đăng ký HKTT, không rõ đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM phát thông báo truy tìm đối với Trần Thị Mộng Nghi. Đồng thời, nhà chức trách đề nghị Nghi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự, Tổ Công tác số 9, địa chỉ số 1114 Lê Đức Anh, phường Tân Tạo, TPHCM) để hợp tác làm việc.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức phát hiện Trần Thị Mộng Nghi hay có thông tin người này đang ở đâu báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, hoặc gọi số 0962.698.493 gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Duy để biết thông tin, tiếp nhận, xử lý.