Công an triệt xóa 3 đường dây tội phạm, thu lượng lớn ma túy, súng đạn

Ngày 8/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, chưa đầy 20 ngày, lực lượng của đơn vị này đã đấu tranh, triệt xóa 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, bắt giữ 26 đối tượng.

Theo đó, ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Phú Thọ vào Thanh Hóa do Lê Mạnh Linh (SN 1994, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, móc nối với Tràng A Sía (trú tại xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ). Công an đã bắt giữ 2 người trên và 8 đối tượng khác có liên quan, thu giữ 30.000 viên hồng phiến.

Đối tượng Lê Mạnh Linh (bên trái), Tràng A Sía (bên phải) (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Cũng trong thời gian trên, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Vũ Anh Thắng (SN 1991, trú tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, móc nối với Vi Văn Nhân (SN 1970, trú tại xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An) và 2 đối tượng có liên quan, thu giữ 21.000 viên hồng phiến, 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn, 16 lưỡi lê (kiếm) cùng nhiều tang vật khác.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triệt xóa đường dây mua bán liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào vào Thanh Hóa do Trần Quốc Hoài (SN 1974, trú tại phường Hạc Thành) - biệt danh Quân “Hẹn" cầm đầu. Công an đã bắt giữ Hoài cùng 11 đối tượng có liên quan, thu giữ 19.500 viên hồng phiến.

Công an kiểm tra tang vật thu giữ của vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Các vụ án nêu trên đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.